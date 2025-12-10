scorecardresearch
 
मोरक्को में एक साथ 2 इमारतें ढही, 19 लोगों की दबकर मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मोरक्को के फेज शहर में ऐसे समय में यह घटना हुई है, जब देश में गरीबी और सार्वजनिक सेवाओं की खराब स्थिति को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है. 

मोरक्को में दो इमारते ढहने से 19 लोगों की मौत हुई है. (Photo: AFP)
मोरक्को के फेज में चार मंजिला दो रिहायशी इमारतें ढह गईं. ये दोनों इमारतें एक-दूसरे के बगल में थीं. इस घटना में अब तक 19 लोगों की मौत की खबर है जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

यह घटना फेज में हुई है, जो मोरक्को के सबसे पुराने और घनी आबादी वाले शहरों में से एक है. प्रशासन का कहना है कि ये इमारतें अल-मुस्तकबल में थीं, जिनमें आठ परिवार रहते थे. 

स्थानीय अधिकारिों का कहना है कि यह घटना आधीरात के बाद हुई, जैसे ही इस घटना की खबर मिली. सुरक्षाकर्मी और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिया. 

सरकारी प्रसारक के मुताबिक, शुरुआती आकलन से पता चला है कि इमारतें जर्जर अवस्था में थीं. इमारतों में दरारें साफ देखी जा सकती थीं. प्रशासन ने इन इमारतों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था. इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि इस घटना में कितना नुकसान हुआ, अभी वे इसे वेरिफाई नहीं कर सकते. 

बता दें कि यह त्रासदी फेज शहर के बेहद तनावपूर्ण समय में हुई है. फेज आठवीं सदी से चला आ रहा एक पुराना साम्राज्यिक शहर और मोरक्को की पूर्व राजधानी है. महज दो महीने पहले ही पूरे देश में खराब होती जीवन व्यवस्था, बेरोजगारी और सरकारी सेवाओं के लगातार बिगड़ते हालात के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए थे. ये आंदोलन ज्यादातर युवाओं ने शुरू किए गए और बाद में ग्रामीण इलाकों तक फैल गए, जहां प्रदर्शन हिंसक झड़पों में तब्दील हो गए.

