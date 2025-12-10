scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी में शुरू हो रहा देश का पहला हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, जानें किराया और सेवा की पूरी जानकारी

वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी गुरुवार से सेवा में शामिल होने वाली है. केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे. टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट तक चलेगी और भविष्य में असि घाट से मार्कण्डेय धाम तक भी जाएगी. यह इको-फ्रेंडली, स्वच्छ और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन वाली टैक्सी है.

Advertisement
X
हाइड्रोजन वाटर टैक्सी.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
हाइड्रोजन वाटर टैक्सी.(Photo: Roushan Kumar/ITG)

वाराणसी की जनता को अब गंगा के सफर का एक नया और इको-फ्रेंडली अनुभव मिलने वाला है. देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी गुरुवार से काशी में सेवा देने लगेगी. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सुबह वाराणसी के नमो घाट पर हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे.

इस वाटर टैक्सी का संचालन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत जलसा क्रूज लाइन करेगी. शुरूआत में यह वाटर टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट तक चलाएगी. भविष्य में इसे असि घाट से मार्कण्डेय धाम तक भी चलाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: वाराणसी स्टेशन से रोप कार... सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे श्रद्धालु, मार्च से शुरू हो सकती है सर्विस

सम्बंधित ख़बरें

Varanasi में शुरू होगी इन-सिटी रोप कार सर्विस, जानें... 
युवक ने वीडियो बनाकर खत्म कर ली जिंदगी. (Photo: Screengrab)
'पत्नी-बच्चे से बेहद प्यार...' युवक ने वीडियो बनाया और खत्म कर ली जिंदगी 
4 किलोमीटर लंबा रास्ता रोप कार से तय होगा
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रोप कार सर्विस, स्टेशन से सीधे पहुंचेंगे श्रद्धालु 
Bangladeshi Families Verification in Varanasi
वाराणसी में बांग्लादेशियों की तलाश में पुलिस का 'ऑपरेशन टॉर्च', पश्चिम बंगाल के निकले 27 परिवार 
स्टेडियम में कुल 14 पिच तैयार की जा रही हैं. (Photo: ITG)
वाराणसी के अंतरराष्‍ट्रीय क्रि‍केट स्‍टेड‍ियम में त्रिशूल आकार की फ्लडलाइट,  2026 में T20 मैच से उद्घाटन 

प्रदूषण मुक्त और इको-फ्रेंडली यात्रा

इस हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त है. यात्रियों को पूरी तरह स्वच्छ और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा. संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे जलसा क्रूज लाइन के डायरेक्टर आशीष चावला ने बताया कि सुबह से शाम तक हर डेढ़-दो घंटे में यह टैक्सी सेवा देगा. नमो घाट से रविदास घाट और रविदास घाट से नमो घाट के लिए बारी-बारी से यह चलती रहेगी. पूरे दिन में यह लगभग 7 से 8 राउंड पूरे कर सकेगी.

Advertisement

सुविधाएं और तकनीक

वाटर टैक्सी में एक बार में 50 यात्री बैठ सकते हैं और इसके अलावा खड़े होकर भी सफर का आनंद लिया जा सकता है. यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन से लैस है, यानी हाइड्रोजन के अलावा इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकती है. पूरी यात्रा आरामदायक, स्वच्छ और इको-फ्रेंडली होगी. टिकट दर भी यात्रियों के लिए उचित रखी गई है, जो ₹500 प्रति व्यक्ति है.

वाराणसी

निर्माण और आपूर्ति

पूर्णतया स्वदेशी इस जलयान का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में हुआ है. हाइड्रोजन की आपूर्ति बेंगलुरु की एक कंपनी करेगी. नमो घाट और असि घाट पर दो हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं. वाटर टैक्सी में दो स्क्रीन लगी हैं, जिनसे यात्री गंगा और काशी के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

सुरक्षा और अन्य सुविधाएं

सफर के दौरान जलपान पूरी तरह से वेजीटेरियन रहेगा. सफाई के लिए बायो टॉयलेट की व्यवस्था है और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इस नई हाइड्रोजन वाटर टैक्सी के जरिए वाराणसीवासियों और पर्यटकों को गंगा के सफर का एक नया, सुरक्षित और स्वच्छ अनुभव मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement