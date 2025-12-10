ग्रेटर नोएडा: मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी संग रचाई शादी, परिजनों से जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा, Video

ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे में एक मुस्लिम युवती द्वारा अपनी मर्जी से हिंदू युवक राहुल से शादी करने का मामला सुर्खियों में आ गया है. युवती ने दावा किया है कि वह बालिग है और उसने किसी भी दबाव के बिना 8 दिसंबर को दिल्ली के एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है.

विवाह का वीडियो और युवती का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह साफ कहती दिख रही है कि उसने अपनी इच्छा से यह शादी की है.

परिवार से खतरे का आरोप, पुलिस से सुरक्षा की मांग

युवती का कहना है कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते से नाराज हैं और उसे व उसके पति राहुल को जान का खतरा है. युवती ने बताया कि परिवार द्वारा मिल रही धमकियों के चलते दोनों डर में जी रहे हैं और इसी वजह से वह परिजनों से छिपकर रह रहे हैं. सुरक्षा की चिंता के चलते युवती ने दनकौर पुलिस और पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है. उसका कहना है कि उसे आशंका है कि उसके परिजन किसी भी समय अनहोनी कर सकते हैं, इसलिए पुलिस संरक्षण बेहद जरूरी है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवती की अपील

वायरल वीडियो में युवती पुलिस प्रशासन से गुहार लगाती दिख रही है कि उसे और राहुल को पूरी सुरक्षा दी जाए, ताकि वे बिना डर के अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकें. वीडियो में युवती यह भी कहती है कि वह स्वयं निर्णय लेने की उम्र में है और कानून उसे अपनी पसंद के साथी से विवाह करने का पूरा अधिकार देता है. युवती की यह अपील सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चाओं का विषय बनी हुई है.

पुलिस का बयान और स्थानीय माहौल

दूसरी ओर, दनकौर पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में उन्हें कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. थाना पुलिस का कहना है कि जैसे ही लिखित शिकायत मिलती है, जांच शुरू की जाएगी और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद पूरे कस्बे में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है और लोग सोशल मीडिया पर लगातार इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

