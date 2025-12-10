scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्रेटर नोएडा: मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी संग रचाई शादी, परिजनों से जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा, Video

ग्रेटर नोएडा में एक मुस्लिम युवती ने अपनी मर्जी से हिंदू युवक राहुल से दिल्ली के मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. इसके बाद युवती ने वीडियो जारी कर कहा कि उसके परिवार से उसे और राहुल को जान का खतरा है. धमकियों के कारण दोनों छिपकर रहने को मजबूर हैं. युवती ने दनकौर पुलिस और कमिश्नरेट से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

Advertisement
X
दिल्ली के मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
दिल्ली के मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की.(Photo: Arun Tyagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे में एक मुस्लिम युवती द्वारा अपनी मर्जी से हिंदू युवक राहुल से शादी करने का मामला सुर्खियों में आ गया है. युवती ने दावा किया है कि वह बालिग है और उसने किसी भी दबाव के बिना 8 दिसंबर को दिल्ली के एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है.

विवाह का वीडियो और युवती का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह साफ कहती दिख रही है कि उसने अपनी इच्छा से यह शादी की है.

परिवार से खतरे का आरोप, पुलिस से सुरक्षा की मांग

सम्बंधित ख़बरें

किसानों के विरोध से रुकी बुलडोजर.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
किसानों ने बुलडोजर से भिड़कर बचाई जमीन, कार्रवाई किए बिना लौटी प्राधिकरण की टीम 
police team
'मैं हार चुका हूं, मेरी लाश को...', नोएडा में इंजीनियरिंग के छात्र ने हॉस्टल के रूम में दी जान 
सीमा हैदर और सचिन मीणा. (File Photo: ITG)
पाकिस्तान से आई सीमा हैदर फिर हुई प्रेग्नेंट, छठे बच्चे को देगी जन्म... डॉक्टर ने दी है ये तारीख 
ये तस्वीर 27 नवंबर 2024 की है. एक व्यक्ति संसद के सामने दिल्ली की प्रदूषित हवा को लेकर विरोध कर रहा है. (File Photo: PTI)
गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर, शिलॉन्ग सबसे स्वच्छ... जानिए नोएडा-दिल्ली का हाल 
नोएडा के शख्स को दो लड़कियों ने हनीट्रैप में फंसाया. (Representational image)
दो लड़कियां और शादी का ख्वाब… 51 साल के शख्स से ठगी की कहानी 

युवती का कहना है कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते से नाराज हैं और उसे व उसके पति राहुल को जान का खतरा है. युवती ने बताया कि परिवार द्वारा मिल रही धमकियों के चलते दोनों डर में जी रहे हैं और इसी वजह से वह परिजनों से छिपकर रह रहे हैं. सुरक्षा की चिंता के चलते युवती ने दनकौर पुलिस और पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है. उसका कहना है कि उसे आशंका है कि उसके परिजन किसी भी समय अनहोनी कर सकते हैं, इसलिए पुलिस संरक्षण बेहद जरूरी है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवती की अपील

वायरल वीडियो में युवती पुलिस प्रशासन से गुहार लगाती दिख रही है कि उसे और राहुल को पूरी सुरक्षा दी जाए, ताकि वे बिना डर के अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकें. वीडियो में युवती यह भी कहती है कि वह स्वयं निर्णय लेने की उम्र में है और कानून उसे अपनी पसंद के साथी से विवाह करने का पूरा अधिकार देता है. युवती की यह अपील सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चाओं का विषय बनी हुई है.

देखें वीडियो...

पुलिस का बयान और स्थानीय माहौल

दूसरी ओर, दनकौर पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में उन्हें कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. थाना पुलिस का कहना है कि जैसे ही लिखित शिकायत मिलती है, जांच शुरू की जाएगी और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद पूरे कस्बे में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है और लोग सोशल मीडिया पर लगातार इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement