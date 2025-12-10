scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में एक और बड़ा घोटाला, 10 साल तक नकली सिल्क दुपट्टे सप्लाई, 54 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में 2015 से 2025 तक नकली सिल्क दुपट्टे सप्लाई किए गए, जिससे 54 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. जांच में पता चला है कि ठेकेदार ने पॉलिएस्टर के दुपट्टों सिल्क का बताकर सप्लाई की थी जो दो अलग-अलग लैब में जांच के बाद फर्जी पाए गए. अब इस मामले की जांच ACB को सौंप दी गई है.

Advertisement
X
TTD एक और घोटाले का खुलासा. (Photo: PTI/File)
TTD एक और घोटाले का खुलासा. (Photo: PTI/File)

भगवान वेंकटेश्वर के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं. प्रसिद्ध लड्डू घोटाले और परकमानी चोरी कांड के बाद अब सिल्क दुपट्टे (पट्टू वस्त्रालु) खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का पता चला है.

विजिलेंस अधिकारियों ने पाया कि 2015 से 2025 तक ठेकेदार ने शुद्ध सिल्क बताकर पूरी तरह पॉलिएस्टर के बने नकली दुपट्टे सप्लाई किए, जिससे टीटीडी को करीब 54 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ.

फेक दुपट्टों से 54 करोड़ का नुकसान

अधिकारियों के अनुसार, एक ठेकेदार ने 1,389 रुपये प्रति पीस की दर से लगभग 15,000 दुपट्टे सप्लाई किए. आपूर्तिकर्ता ने दावा किया कि भेजे गए दुपट्टे सिल्क (रेशम) के हैं, लेकिन जब इन दुपट्टों के नमूने दो अलग-अलग प्रयोगशालाओं (जिनमें केंद्रीय सिल्क बोर्ड भी शामिल है) में जांच के लिए भेजे गए तो साबित हुआ कि दुपट्टे सिल्क नहीं, बल्कि पॉलिएस्टर के बने थे. इस फर्जीवाड़े के कारण TTD को ₹54 करोड़ से अधिक का बड़ा नुकसान हुआ है.

ACB को सौंपी जांच

इस घोटाले पर प्रतिक्रिया देते हुए टीटीडी के कार्यकारी अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा, 'हमें पता चला है कि क्रय विभाग में कुछ अनियमितताएं थीं. इसे ध्यान में रखते हुए, हमने जांच एसीबी को सौंप दी है.'

आपको बता दें कि सिल्क दुपट्टा घोटाला तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में घोटाले का पहला मामला नहीं है. इससे पहले तिरुपति के पवित्र लड्डू प्रसाद से जुड़ा घोटाला सितंबर 2024 में सामने आया था, जब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मंदिर में वितरित किए जाने वाले लड्डुओं में शुद्ध गाय के घी के बजाय पशु वसा या मिलावटी घी हो सकता है.

इसके बाद इस मामले की जांच के लिए सीबीआई के अधीन एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, ताकि TTD को आपूर्ति किए गए घी की आपूर्ति श्रृंखला और गुणवत्ता की जांच की जा सके.

इससे पहले परकमानी मामले में 29 अप्रैल, 2023 को तिरुमला के पास एक मंदिर से जुड़े मठ में क्लर्क सीवी रवि कुमार को भक्तों द्वारा 'श्रीवारी हुंडी' दान पेटी में डाले गए अंशदान की चोरी करते हुए पकड़ा गया था. अभियोजकों के अनुसार, ये चोरी मंदिर में चढ़ावे के रूप में एकत्रित धन की थी.

सम्बंधित ख़बरें

Silk dupatta scam exposed after Tirupati temple laddu scam
तिरुपति मंदिर में सिल्क दुपट्टा घोटाले का पर्दाफाश, जानें पूरा मामला 
मृतक पुलिस अधिकारी सतीश कुमार. (File Photo: APOORVA/ITG)
तिरुपति मंदिर में चढ़ावे की नकद चोरी की शिकायत करने वाले पुलिस अधिकारी की संदिग्ध मौत 
Tirupati Laddu Vivad
पंच तत्व के प्रतीक, भगवान वेंकटेश का प्रिय भोग... तिरुपति लड्डू से जुड़ी लोककथाएं 
Tirupati Tirumala Laddu Story
लड्डू गोपाल से शादी के लड्डू तक... तिरुपति प्रसादम् विवाद के बीच जानिए क्यों खास हैं लड्डू 
26 लाख भक्तों को परोसा गया अन्नप्रसादम (File Photo: ITG)
तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट को 11 महीने में 918 करोड़ रुपये का चढ़ावा, ऑनलाइन दान में तेजी 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement