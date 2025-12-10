scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा अग्निकांड पर नया खुलासा, जमानत के लिए कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स ने बोला झूठ?

गोवा सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए चार सदस्यीय मजिस्ट्रियल जांच समिति बनाई है. गोवा सरकार ने नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार और इवेंट वेन्यू के लिए नई एडवाइजरी जारी की है.

Advertisement
X
गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे लूथरा ब्रदर्स का पकड़ा गया झूठ (Photo: ITG)
गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे लूथरा ब्रदर्स का पकड़ा गया झूठ (Photo: ITG)

गोवा के Birch by Romeo Lane नाइटक्लब में 6 दिसंबर को आग लगने की घटना को पूरे देश को झकझोर कर रखा दिया. इस घटना में 25 लोगो की मौत हुई. क्लब के चार मालिकों में दो लूथरा बंधु थाईलैंड में हैं. उन पर घटना के बाद देश छोड़कर भागने का आरोप लगा, जिसका उन्होंने खंडन किया. लेकिन इस मामले में अब उनका झूठ पकड़ा गया है..

 गोवा पुलिस की जांच में पता चला है कि लूथरा ब्रदर्स ने सात दिसंबर तड़के 1.17 बजे मेक माई ट्रिप (MMT) प्लेटफॉर्म से थाईलैंड की टिकटें बुक की थीं. जब गोवा पुलिस और फायर सर्विसेज आग बुझाने की जद्दोजहद कर रही थी तब दोनों भाई देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे. 

गोवा पुलिस ने क्लब अग्निकांड मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

नाइट क्लब में आग की घटना के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए. (Photo- Instagram)
'गोवा क्लब के रोजमर्रा के काम नहीं देखते, अग्निकांड से पहले ही थाईलैंड गए', कोर्ट से बोले लूथरा ब्रदर्स 
अजय गुप्ता के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था. (File Photo: ITG)
'मैं सिर्फ पार्टनर हूं', गोवा नाइटक्लब हादसे पर बोले को-ऑनर अजय गुप्ता 
Goa fire tragedy leads to arrests and club demolition
गोवा क्लब हादसे में लूथरा ब्रदर्स ने डाली जमानत की अर्जी 
Pramod sawant on Goa nightclub fire
'भगोड़ों को जल्द गिरफ्तार करेंगे', गोवा क्लब फायर केस में CM सावंत बोले- सुरक्षा नियम किए जाएंगे सख्त 
Arrest of ajay gupta in goa club fire case
गोवा अग्निकांड: पकड़ा गया पार्टनर अजय गुप्ता, अवैध क्लब पर चला बुल्डोजर 

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज फरार लूथरा बंधुओं सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई कल तय की. गोवा पुलिस ने न्यायालय के समक्ष याचिका का कड़ा विरोध किया. वहीं, आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली में तैनात गोवा पुलिस की टीम ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया.  मेडिकल जांच के बाद उसे गोवा लाया जाएगा.

Advertisement

बता दें कि अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि लूथरा बंधुओं ने ठीक उसी समय यानी 7 दिसंबर की सुबह 1:17 बजे MakeMyTrip प्लेटफॉर्म पर थाईलैंड की टिकटें बुक की थी, जब गोवा पुलिस और दमकल विभाग आग बुझाने व फंसे लोगों को बचाने में जुटे हुए थे.

इससे पहले लूथरा ब्रदर्स ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा था कि अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने भारत लौटने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर है. उन्होंने कहा था कि वे सात दिसंबर को क्लब में आग लगने के पांच घंटे के भीतर ही थाईलैंड भाग गए थे. लेकिन सौरभ लूथरा ने अपनी याचिका में कहा है कि वह आग लगने से एक दिन पहले ही बिजनेस मीटिंग के लिए विदेश गए थे. लूथरा बंधुओं के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement