Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 नवंबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा है. बिहार चुनाव से पहले मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में ECI ने सख्त कार्रवाई की है. यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है. GST दरों में बदलाव के बाद अक्‍टूबर का जीएसटी कलेक्‍शन जारी हो चुका है.

बिहार चुनाव से पहले मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में ECI ने सख्त कार्रवाई की है. (File Photo; ITG)
दुलारचंद हत्याकांड में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत 4 अफसरों का तबादला, 1 सस्पेंड

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सख्त कार्रवाई की है. आयोग ने बाढ़ और मोकामा के तीन अधिकारियों का तत्काल तबादला कर दिया, जबकि एक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही स्थानीय एसपी का भी तबादला कर दिया गया है.

'जय श्रीराम और जय बजरंगबली के नारे दंगा कराने के लाइसेंस बने', स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान

यूपी के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है. मौर्य ने कहा है कि जय श्रीराम और जय बजरंगबली जैसे धार्मिक नारे अब दंगा कराने और नफरत फैलाने का लाइसेंस बन चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और उसके समर्थक इन नारों का इस्तेमाल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं.

GST छूट के बाद अक्‍टूबर में इतना बढ़ा कलेक्‍शन, 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा आंकड़ा

GST दरों में बदलाव के बाद अक्‍टूबर का जीएसटी कलेक्‍शन जारी हो चुका है. अक्‍टूबर में कुल जीएसटी कलेक्‍शन 4.6% बढ़कर करीब ₹1.96 लाख करोड़ हो गया. यह बढ़ोतरी जीएसटी छूट मिलने और त्‍योहारी सीजन में शानदार खरीदारी के बाद हुई है. अक्टूबर में सकल GST कलेक्‍शन लगभग ₹1.96 लाख करोड़ रहा, जो अक्टूबर 2024 में हुए ₹1.87 लाख करोड़ से 4.6% अधिक है.

'भारत में 2013 के बाद आतंकी हमले नहीं हुए...', NSA डोभाल ने पाकिस्तान को किया बेनकाब

NSA अजीत डोभाल ने दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की सुरक्षा और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश ने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद को प्रभावी ढंग से काउंटर किया गया.

छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे, पीएम मोदी ने नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी﻿ ने नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और वीर नारायण सिंह स्मारक का अनावरण भी किया. कार्यक्रम के दौरान PM ने छत्तीसगढ़ के लिए ₹14,260 करोड़ की नई परियोजनाओं की घोषणा की.

