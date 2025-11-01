scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे, पीएम मोदी ने नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और 14,260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी. पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और वीर नारायण सिंह स्मारक का अनावरण हुआ.

छत्तीसगढ़ को मिला नया पहचान स्थल (Photo: PTI)
छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर राज्य ने एक ऐतिहासिक दिन देखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया. 

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्यों की प्रगति ही देश के विकास की नींव है. छत्तीसगढ़ जैसे उभरते राज्य भारत के ‘विकसित राष्ट्र’ के विजन को साकार कर रहे हैं.आने वाले वर्षों में ये योजनाएं राज्य को निवेश, रोजगार और नवाचार के नए अवसर प्रदान करेंगी. 

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए 14,260 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की घोषणा की. इनमें सड़क, रेल, ऊर्जा, और शिक्षा के कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. 

नवा रायपुर का नया विधानसभा भवन - आधुनिकता और परंपरा का संगम

नवा रायपुर में बना नया विधानसभा भवन ग्रीन बिल्डिंग सिद्धांतों पर तैयार किया गया है. यह पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी शामिल है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भवन न केवल शासन का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी नवाचार का भी उदाहरण बनेगा. भवन की डिजाइन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोककला की झलक दिखाई देती है, जो राज्य की पहचान को और मजबूत करती है.

आध्यात्मिकता और संस्कृति का मेल

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्माकुमारी संस्थान के शांति शिखर केंद्र का भी उद्घाटन किया. यह केंद्र आध्यात्मिक अध्ययन, ध्यान और आंतरिक शांति के लिए बनाया गया है. इसके अलावा उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह की स्मृति में एक स्मारक और संग्रहालय का उद्घाटन किया. यह स्मारक राज्य के आदिवासी इतिहास, साहस और बलिदान की गाथा को जीवंत करता है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संबोधन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि “प्रधानमंत्री का इस अवसर पर छत्तीसगढ़ आना पूरे राज्य के लिए सौभाग्य की बात है. कभी जो क्षेत्र नक्सलवाद से जूझते थे, आज वे विकास की राह पर अग्रसर हैं.”

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब “नया भारत” के विजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है.

atal
प्रधानमंत्री का संदेश और दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर भी छत्तीसगढ़वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, “यह प्रदेश प्रकृति और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है. मेहनती और प्रतिभाशाली लोग छत्तीसगढ़ को विकसित भारत के नए मानदंड तक पहुंचाएंगे.”

विकास, संस्कृति और आत्मविश्वास का संगम

छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राज्य की विकास यात्रा, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया. नवा रायपुर का नया विधानसभा भवन इस यात्रा की नई पहचान है - जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं.

---- समाप्त ----
