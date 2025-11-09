Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 09 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली की हवा रविवार को भी बेहद खराब रही और समग्र एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 दर्ज किया गया. चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न पांच सालों की लंबे अंतराल के बाद रविवार से दिल्ली-शंघाई उड़ान शुरू करने जा रही है. रूस ने शनिवार को 450 से अधिक ड्रोन और 45 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया है. दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 'एकॉन इंडिया टूर 2025' कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया में कठिनाई का सामना कर रहे नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की घोषणी की है. पढ़िए रविवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

दिल्ली में स्मॉग और ठंड की डबल मार… कई इलाकों में AQI 436 तक पहुंचा, न्यूनतम तापमान भी 11°C पर लुढ़का

दिल्ली की हवा रविवार को भी बेहद खराब रही और समग्र एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 दर्ज किया गया. कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो ‘सीवियर’ कैटेगरी में एंट्री कर गया है. दिल्ली के अधिकांश मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI ने सीवियर कैटेगरी को छू लिया. यहां तक कि बवाना में AQI 436 तक पहुंच गया, जो रविवार का सबसे अधिक प्रदूषण स्तर रहा.

भारत-चीन के रिश्तों में सुधार, आज दिल्ली से शंघाई के लिए उड़ान भरेगी चाइना ईस्टर्न की फ्लाइट

चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न पांच सालों की लंबे अंतराल के बाद रविवार से दिल्ली-शंघाई उड़ान शुरू करने जा रही है. चीन ईस्टर्न की फ्लाइट दिल्ली से शाम 8 बजे रवाना होगी और सोमवार सुबह शंघाई पहुंचेगी. वापसी में ये फ्लाइट शंघाई से दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरेगी और शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी. ये फ्लाइट वैकल्पिक दिनों में संचालित होगी.

रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक...एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, 450 ड्रोन और 45 मिसाइलें दागीं, 7 की मौत

रूस ने शनिवार को 450 से अधिक ड्रोन और 45 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया है. इस हमले में यूक्रेन के कीव, पोल्टावा और खार्किव समेत कई क्षेत्रों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया. इन हमलों में कम से कम सात लोगों के मारे जाने की खबर है. यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि इस हमले में यूक्रेन के प्रमुख शहरों में बड़ा नुकसान हुआ है.

दिल्ली पुलिस ने एकॉन कॉन्सर्ट को लेकर जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 'एकॉन इंडिया टूर 2025' कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की है. एडवाइज़री के अनुसार, रविवार शाम 4 बजे से रात 11 बजे के बीच जेएलएन स्टेडियम रेड लाइट से पूरे बी पी मार्ग तक भारी परिवहन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. अधिकारियों का कहना है कि इस कॉन्सर्ट में लगभग 10,000 लोगों की भीड़ आने की उम्मीद है.

BJP ने नागरिकों की मदद के लिए शुरू की हेल्पलाइन, SIR से जुड़े सवालों की मिलेगी जानकारी

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया में कठिनाई का सामना कर रहे नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की घोषणी की है.ये हेल्पलाइन सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी. इस दौरान नागरिक SIR प्रक्रिया से संबंधित अपनी कठिनाइयों या सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

