Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 04 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 04 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा है. पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने अरब सागर पर एक नया बंदरगाह (पोर्ट) बनाने और चलाने की पेशकश की है. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है और इसपर परामर्श मांगे हैं. अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज़ को पारी और 140 रनों से बड़ी शिकस्त दी है. मौसम विभाग ने बिहार समेत कई राज्यों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया है.
आसिम मुनीर ने फिर चली नई चाल... अब अमेरिका को दिया अरब सागर में पोर्ट बनाने का ऑफर
पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने अरब सागर पर एक नया बंदरगाह (पोर्ट) बनाने और चलाने की पेशकश की है. ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स (FT) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सलाहकारों ने ये प्रस्ताव अमेरिकी अधिकारियों को दिया है.
NPS में होंगे 3 नए मॉडल... पेंशन, रिटायमेंट इनकम की मिलेगी गारंटी, होने जा रहा बड़ा बदलाव!
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है और इसपर परामर्श मांगे हैं. NPS के तहत 3 नए पेंशन मॉडल का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें एक पेंशन मॉडल महंगाई बेस्ड पर रखा गया है. इसका मतलब है कि हर साल की महंगाई के हिसाब से सालभर की पेंशन राशि तय की जाएगी.
IND vs WI Highlights: टीम इंडिया की अहमदाबाद टेस्ट में बड़ी जीत, वेस्टइंडीज ने तीसरे ही दिन टेके घुटने, जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन
अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज़ को पारी और 140 रनों से बड़ी शिकस्त दी है. पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के 162 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने 448/5 रन बनाकर पारी घोषित की थी. दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज़ का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वे 146 रन पर सिमट गए. इस मैच में रवींद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच रहे.
बिहार में भारी बारिश की संभावना, कई जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट
मौसम विभाग ने बिहार समेत कई राज्यों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि बिहार के कई इलाकों में आज और कल भारी से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसके इलाके में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, देवरिया, गाजीपुर और मऊ ज़िलों में फ्लैश फ्लड की आशंका जताई है.
Team India Squad: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल वनडे के भी बने कप्तान, रोहित-कोहली भी स्क्वॉड में
भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर अक्टूबर-नवंबर में तीन वनडे और पांच T20I खेलने हैं. इस दौरे के लिए शनिवार को भारतीय टीम की घोषणा हो गई है. शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे का भी कप्तान बनाया गया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में जगह मिली है. T20I में कप्तानी सूर्यकुमार यादव संभालेंगे.
तमिलनाडु भगदड़ हादसा: एक्टर विजय के कैंपेन की गाड़ी होगी जब्त, SIT करेगी जांच
तमिलनाडु में एक्टर विजय के चुनाव अभियान से जुड़ी बस को हिट एंड रन हादसे के बाद ज़ब्त किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, बस के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ हादसे की जगह का पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी ज़ब्त किया जाएगा. इस मामले की जांच के लिए SIT गठित किया गया है, जिसकी कमान पुलिस महानिरीक्षक असरा गर्ग संभाल रहे हैं.
'जहां होगी पूजा, वहीं सरकार करेगी सभी इंतजाम...', दिल्ली में छठ के मौके पर होगा खास इंतजाम
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि इस वर्ष छठ पर्व यमुना नदी के दोनों किनारों पर आयोजित किया जाएगा. CM ने कहा कि यमुना नदी में विसर्जन की अनुमति नहीं है, और पूजा अनुष्ठानों में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है. पल्ला से ओखला तक दोनों किनारों पर जहां भी समतल स्थल उपलब्ध हैं, वहां विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी.
जापान को मिलेगी पहली महिला प्रधानमंत्री, संसद के स्पेशल सेशन में होगा चुनाव
जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व चुनाव जीत लिया है. ताकाइची का अब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है. फार्म मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के खिलाफ हुए रनऑफ मुकाबले में ताकाइची ने 185 वोट हासिल किए, जबकि कोइज़ुमी को 156 वोट मिले.
PM-SETU, कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ITI टॉपर्स को सम्मान..., प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी बड़ी सौगातें
PM मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया. इस अवसर पर PM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में ₹62,000 करोड़ से अधिक की युवा-केंद्रित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी किया. इनमें रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहल शामिल हैं.
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल में बम धमाका, कई छात्र घायल
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक प्राइवेट स्कूल में बम धमाका हुआ है. इस ब्लास्ट में 4 छात्र घायल हो गए. ये हादसा शुक्रवार को खैबर ज़िले के जमरुद तहसील में हुआ, जो अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से सटा इलाका है. विस्फोट में घायल छात्रों को तुरंत पेशावर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज करने के बाद छुट्टी दे दी गई.