तमिलनाडु भगदड़ हादसा: एक्टर विजय के कैंपेन की गाड़ी होगी जब्त, SIT करेगी जांच

तमिलनाडु में एक्टर विजय के इलेक्शन कैंपेन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. वह बस, जो हाल ही में हिट एंड रन हादसे में शामिल थी, उसे अब जब्त किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, बस के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ हादसे की जगह का पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी जब्त किया जाएगा.

इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है. इसकी कमान उत्तरी जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IG) असरा गर्ग संभालेंगे. SIT में नामक्कल की पुलिस अधीक्षक (SP) आईपीएस विमला और CSCID की पुलिस अधीक्षक श्यामलादेवी को भी शामिल किया गया है.

अदालत ने टीवीके नेताओं को लगाई फटकार

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने शुक्रवार को करूर भगदड़ हादसे को लेकर तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नेताओं को कठोर शब्दों में फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा कि पार्टी प्रमुख और अभिनेता-राजनेता विजय घटना के समय मौके से चले गए और उनकी पार्टी ने अब तक इस हादसे पर खेद तक नहीं जताया. यह विजय की मानसिकता को दिखाता है.

पुलिस से भी पूछा सवाल

जस्टिस सेंथिलकुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि भगदड़ में 41 लोगों की जान गई और पूरी घटना अव्यवस्थित प्रबंधन का नतीजा थी. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार विजय के मामले में नरमी बरत रही है, जबकि पूरे देश ने इस हादसे की तस्वीरें और वीडियो देखे हैं.

अदालत ने आयोजकों के साथ-साथ पुलिस से भी सवाल पूछा कि आखिर इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायमूर्ति ने सख्त लहजे में कहा, 'एक कार्यक्रम आयोजक होने के नाते क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं?'

