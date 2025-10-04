scorecardresearch
 

Feedback

तमिलनाडु भगदड़ हादसा: एक्टर विजय के कैंपेन की गाड़ी होगी जब्त, SIT करेगी जांच

तमिलनाडु में एक्टर विजय के चुनाव अभियान से जुड़ी बस को हिट एंड रन हादसे के बाद जब्त किया जाएगा. बस के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज और हादसे का पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी पुलिस के कब्जे में लिया जाएगा. इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है, जिसकी कमान पुलिस महानिरीक्षक असरा गर्ग संभाल रहे हैं.

Advertisement
X
मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से भगदड़ हादसे की जिम्मेदारी पर सवाल किए हैं. (File Photo: PTI)
मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से भगदड़ हादसे की जिम्मेदारी पर सवाल किए हैं. (File Photo: PTI)

तमिलनाडु में एक्टर विजय के इलेक्शन कैंपेन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. वह बस, जो हाल ही में हिट एंड रन हादसे में शामिल थी, उसे अब जब्त किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, बस के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ हादसे की जगह का पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी जब्त किया जाएगा.

इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है. इसकी कमान उत्तरी जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IG) असरा गर्ग संभालेंगे. SIT में नामक्कल की पुलिस अधीक्षक (SP) आईपीएस विमला और CSCID की पुलिस अधीक्षक श्यामलादेवी को भी शामिल किया गया है.

अदालत ने टीवीके नेताओं को लगाई फटकार

सम्बंधित ख़बरें

tamilnadu Coldrif cough syrup ban
केंद्र की एडवाइजरी के बाद इस राज्य में बैन हुआ खतरनाक कफ सिरप  
Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin
करूर भगदड़ के बाद तमिलनाडु में रैलियों पर रोक, हाईकोर्ट में सरकार ने दी जानकारी 
'Shipment was released after Rs 2.10 lakh bribe, have proof': Wintrack founder counters Chennai Customs
लॉजिस्टिक्स कंपनी ने भारत छोड़ा, कस्टम्स पर लगाए रिश्वतखोरी के आरोप, विभाग ने दिया जवाब 
युवती से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार दोनों पुलिसकर्मी. (File Photo: ITG)
तमिलनाडु में 19 वर्षीय युवती से रेप मामले में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार 
ennore thermal power station accident
चेन्नई: थर्मल पावर प्लांट हादसे में असम के 9 प्रवासी मजदूरों की मौत, PM मोदी और CM स्टालिन ने मुआवजे का किया ऐलान 

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने शुक्रवार को करूर भगदड़ हादसे को लेकर तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नेताओं को कठोर शब्दों में फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा कि पार्टी प्रमुख और अभिनेता-राजनेता विजय घटना के समय मौके से चले गए और उनकी पार्टी ने अब तक इस हादसे पर खेद तक नहीं जताया. यह विजय की मानसिकता को दिखाता है.

पुलिस से भी पूछा सवाल

जस्टिस सेंथिलकुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि भगदड़ में 41 लोगों की जान गई और पूरी घटना अव्यवस्थित प्रबंधन का नतीजा थी. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार विजय के मामले में नरमी बरत रही है, जबकि पूरे देश ने इस हादसे की तस्वीरें और वीडियो देखे हैं.

Advertisement

अदालत ने आयोजकों के साथ-साथ पुलिस से भी सवाल पूछा कि आखिर इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायमूर्ति ने सख्त लहजे में कहा, 'एक कार्यक्रम आयोजक होने के नाते क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं?'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement