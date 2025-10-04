scorecardresearch
 

Feedback

बिहार में भारी बारिश की संभावना, कई जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार के कई इलाकों में आज और कल भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है.

Advertisement
X
बिहार के कई जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा. (photo: ITG)
बिहार के कई जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा. (photo: ITG)

मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार समेत कई राज्यों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि बिहार के कई इलाकों में आज और कल भारी से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसके इलाके में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है. 

वहीं, पिछले चार दिनों से लगातार जारी बारिश से राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ गई है.

आईएमडी के पर्सिस्टेंट फ्लैश फ्लड थ्रेट (पीएफएफटी) बुलेटिन के अनुसार, अगले 6 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, देवरिया, गाजीपुर और मऊ जिलों के साथ-साथ बिहार के अरवल, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सारण और सिवान जिलों में मध्यम फ्लैश फ्लड का खतरा है. संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतह बहाव या जलमग्नता हो सकती है. बुलेटिन में चेतावनी दी गई है कि ये केवल तर्क रहने की सलाह है, न कि फ्लैश फ्लड की चेतावनी.

सम्बंधित ख़बरें

EC Meeting
JDU ने एक तो RJD ने दो चरणों में वोटिंग कराने की मांग उठाई, बिहार चुनाव पर EC की मीटिंग में चर्चा 
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक मजबूती पर दुनिया की नजरें (File Photo: PTI)
'कुर्सी के लिए किडनी देने वाली बेटी तक का तिरस्कार', बिहार में लालू पर बरसे शिवराज  
bettiah murder
बेतिया: प्रेम प्रसंग में दोस्त ही निकला कातिल 
मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण को हरी झंडी (Photo: AI-generated)
बिहार को एक और एयरपोर्ट का तोहफा, मुजफ्फरपुर से जल्द उड़ान भरेंगे लोग 
पीएम मोदी आज करेंगे युवा संवाद.
PM मोदी आज युवाओं के साथ करेंगे 'संवाद', बिहार को 62,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात 

12 से ज्यादा जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट

24 घंटे के फ्लैश फ्लड रिस्क (एफएफआर) बुलेटिन में बिहार के अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तिपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल और वैशाली जिलों में कम से मध्यम फ्लैश फ्लड का जोखिम बताया गया है। एक दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है.

Advertisement

कई जिलों में रेड अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गहरे अवदाब के कारण बिहार में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी है. कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं. राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के प्रशासनों को सतर्क रहने और पूर्वानुमान के अनुसार बचाव उपाय करने का निर्देश दिया है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने की सलाह दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement