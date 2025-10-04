बिहार में भारी बारिश की संभावना, कई जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार समेत कई राज्यों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि बिहार के कई इलाकों में आज और कल भारी से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसके इलाके में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है.

वहीं, पिछले चार दिनों से लगातार जारी बारिश से राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ गई है.

आईएमडी के पर्सिस्टेंट फ्लैश फ्लड थ्रेट (पीएफएफटी) बुलेटिन के अनुसार, अगले 6 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, देवरिया, गाजीपुर और मऊ जिलों के साथ-साथ बिहार के अरवल, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सारण और सिवान जिलों में मध्यम फ्लैश फ्लड का खतरा है. संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतह बहाव या जलमग्नता हो सकती है. बुलेटिन में चेतावनी दी गई है कि ये केवल तर्क रहने की सलाह है, न कि फ्लैश फ्लड की चेतावनी.

12 से ज्यादा जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट

24 घंटे के फ्लैश फ्लड रिस्क (एफएफआर) बुलेटिन में बिहार के अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तिपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल और वैशाली जिलों में कम से मध्यम फ्लैश फ्लड का जोखिम बताया गया है। एक दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है.

कई जिलों में रेड अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गहरे अवदाब के कारण बिहार में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी है. कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं. राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के प्रशासनों को सतर्क रहने और पूर्वानुमान के अनुसार बचाव उपाय करने का निर्देश दिया है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने की सलाह दी गई है.

