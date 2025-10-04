scorecardresearch
 

Feedback

'जहां होगी पूजा, वहीं सरकार करेगी सभी इंतजाम...', दिल्ली में छठ के मौके पर होगा खास इंतजाम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इस बार दिल्ली में छठ पूजा यमुना नदी के दोनों किनारों पर आयोजित होगी. सभी व्रतधारियों के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए जाएंगे.

Advertisement
X
छठ पर्व के मौके पर दिल्ली में होंगे खास इंतजाम. (Photo: Pexel)
छठ पर्व के मौके पर दिल्ली में होंगे खास इंतजाम. (Photo: Pexel)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि इस वर्ष छठ पर्व यमुना नदी के दोनों किनारों पर आयोजित किया जाएगा. दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्रतधारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और पूजा सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी में विसर्जन की अनुमति नहीं है, और पूजा अनुष्ठानों में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है. राजधानी में पल्ला से ओखला तक दोनों किनारों पर जहां भी समतल स्थल उपलब्ध हैं, वहां विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी. आईटीओ, ओखला और वजीराबाद जैसे पुराने स्थलों पर भी सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, सफाई, जलकुंभी हटाना और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

यह भी पढ़ें: दिल्लीवालों को रेखा सरकार का दिवाली गिफ्ट, पानी के बढ़े हुए बिल पर लेट पेमेंट 100% माफ

सम्बंधित ख़बरें

Indian Railways Special Trains (File Photo-ITG)
दिवाली-छठ के मौके पर अक्टूबर में चलेंगी ये पूजा स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट  
Indian Railway Special Train
दिवाली-छठ पर चलेगीं 12,000 स्पेशल ट्रेनें, Indian Railway का फैसला 
Indian Railway Special Trains
12000 स्पेशल ट्रेनें... दिवाली हो या छठ, अब हर रूट पर Train मिलेंगी फटाफट 
mamata nirmala nitish kumar
GST के जरिए एक साथ बिहार और बंगाल चुनाव साधने की ऐसे हुई कोशिश  
Chhath Puja 2025
25 या 26 अक्टूबर, कब से शुरू छठ पर्व? जानें नहाय-खाय और खरना की तिथि 

पुलिस और ट्रैफिक विभाग को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. आवश्यकतानुसार पूजा स्थलों पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. सिंचाई विभाग को यमुना से जलकुंभी निकालने के आदेश भी दिए गए हैं.

सभी नहरों पर छठ पूजा को लेकर किए जाएंगे इंतजाम

Advertisement

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में मुनक नहर, मुंगेशपुर ड्रेन और कृत्रिम तालाबों में आयोजित छठ पूजा के स्थलों पर भी सरकार समुचित इंतजाम सुनिश्चित करेगी. कुल मिलाकर राजधानी में 929 स्थलों पर पूजा-अर्चना की जाती है. इच्छुक संस्थानों को एनओसी भी आसानी से जारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: लक्ष्मण रेखा क्या है? न वाल्मीकि रामायण में जिक्र न मानस में वर्णन तो कहां से आया रामकथा में ये प्रसंग

सीएम रेखा गुप्ता क्या बोलीं?

रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार इस बार पूर्वांचलवासियों के छठ महापर्व को पूर्ण श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि पर्व हमें प्रकृति और स्वच्छता की जिम्मेदारी का स्मरण कराता है और सभी श्रद्धालुओं को सुविधाजनक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement