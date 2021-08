भारत में आधी आबादी को लग गई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़: स्वास्थ्य मंत्री

देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में 61 करोड़ कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है. एक जानकारी के मुताबिक गुरुवार को तकरीबन 68 लाख वैक्सीन की डोज दी गईं. ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को वैक्सीन की दिशा में एक नया कीर्तिमान कायम करने का ऐलान किया. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश में अब तक वैक्सीनेशन योग्य 50 प्रतिशत लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए कहा, 'भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की! आबादी के वैक्सीनेशन योग्य 50 फीसदी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है. इसे बनाए रखें भारत. आइए हम कोरोना से लड़ें.'

India achieves unprecedented milestone!



5️⃣0️⃣% of the eligible population inoculated with the first dose of #COVID19 vaccine.



Keep it up India 👏

Let us fight Corona 💪🏼 pic.twitter.com/O6ufYrnUnO