खुले टैंक में गिरी जंगली लोमड़ी, एक घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाली गई

महाराष्ट्र के ठाणे के शिल इलाके में एक जंगली लोमड़ी खुले वाटर टैंक में गिर गई. लोगों को पता चला तो ठाणे फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीमों को सूचना दी. जानकारी मिलते ही टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू शुरू किया. लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोमड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

वाटर टैंक में गिर गई थी लोमड़ी. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के ठाणे में एक जंगली लोमड़ी खुले वाटर टैंक में गिर गई. आसपास के लोगों को पता चला तो मौके पर पहुंचे और सूचना संबंधित विभागों को दी. जानकारी मिलते ही दमकल विभाग और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोमड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

एजेंसी के मुताबिक, यह घटना ठाणे के शिल इलाके में कल्याण-शिलफाटा रोड स्थित मुक्ताई रेजिडेंसी के पास हुई. दोपहर करीब 12 बजे स्थानीय लोगों ने पानी के टैंक में लोमड़ी को गिरा हुआ देखा और तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभागों को दी. खुले टैंक में गिरने के कारण लोमड़ी बाहर नहीं निकल सकती थी. वह लगातार इधर-उधर भटक रही थी.

यह भी पढ़ें: कुएं में गिरी गाय को निकालने उतरे 3 लोग, जहरीली गैस की चपेट में आने पर गंवा दी जान

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि टैंक की जगह काफी संकरी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा. लोमड़ी के घबराए होने से उसे नुकसान पहुंचाए बिना बाहर निकालना आसान नहीं था. दमकल विभाग के जवानों और वन विभाग के कर्मियों ने सावधानी से रस्सियों और अन्य उपकरणों की मदद से लोमड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला.

एक घंटे की कोशिश के बाद निकाली जा सकी लोमड़ी

करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद लोमड़ी को टैंक से निकाला जा सका. रेस्क्यू के तुरंत बाद प्राथमिक जांच के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने लोमड़ी को देखा. अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल लोमड़ी की हालत स्थिर है. किसी गंभीर चोट के संकेत नहीं मिले हैं. वन विभाग ने लोमड़ी को निगरानी और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अपने पास रखा है. पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा.

