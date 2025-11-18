scorecardresearch
 

तीन नाबालिग लड़कियों से अश्लीलता और छेड़छाड़, स्कूल पहुंचाने वाला वैन ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाली तीन नाबालिग लड़कियों से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में 48 साल के प्राइवेट स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

3 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़, वैन ड्राइवर गिरफ्तार (Photo: representational Image)
महाराष्ट्र में मुंबई के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाली तीन नाबालिग लड़कियों से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में जुहू पुलिस ने एक 48 साल के प्राइवेट स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

घर वालों ने बच्चों के लिए लगवाई थी वैन

परिवार ने 8 से 11 साल के बच्चों को स्कूल से लाने-ले जाने के लिए एक निजी वैन किराए पर ली थी. पिछले कई महीनों से बच्चों को लाने-ले जाने वाले ड्राइवर ने कुछ दिन पहले तीनों बच्चियों के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया था.

वैन के अंदर अश्लील हरकतें

पुलिस ने बताया कि आरोपी ड्राइवर ने बच्चियों को गलत तरीके से छुआ और वैन के अंदर अश्लील हरकतें कीं. एक लड़की ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर वैन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर, जुहू पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसेपांच दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

