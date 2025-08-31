scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: बूचड़खाने के पास नाले में मिला 30 वर्षीय महिला का कटा सिर... जांच में जुटी पुलिस

ठाणे में एक महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है. महिला की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है. हालांकि, अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Advertisement
X
नाले के पास मिला महिला का सिर. (Photo: AI-generated)
नाले के पास मिला महिला का सिर. (Photo: AI-generated)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाले में एक महिला का कटा हुआ सिर मिला है. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने रविवार को  एक न्यूज एजेंसी को दी.

जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11.30 बजे किसी राहगीर ने भिवंडी इलाके में ईदगाह रोड पर एक बूचड़खाने के पास नाले में एक अज्ञात महिला का कटा हुआ सिर देखा. महिला की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: UP: खेत में युवती का सिर कटा शव मिलने से मचा हड़कंप, मिट्टी में दबा मिला सिर और बाल

सम्बंधित ख़बरें

Rescue team rescuing people.
पहाड़ों से मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर, देश के हर कोने में तबाही का मंजर 
फसल हुई बर्बाद तो किसान ने की आत्महत्या की कोशिश. (Photo: Screengrab)
फसल हो गई बर्बाद… खेत देखकर बिलख उठा बुजुर्ग किसान, करने लगा जान देने की कोशिश 
मुंबई से दो साइबर जालसाज गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मुंबई में बुजुर्ग महिला से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी... 2 साइबर शातिर गिरफ्तार 
चांदी और सोने से तैयार की गई गणपति बप्पा की मूर्ति. (Photo: ITG)
108 KG चांदी और सोना... दो करोड़ से तैयार की गणपति बप्पा की मूर्ति, Video 
प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)
पुणे में लव अफेयर के चलते रिश्तेदारों ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला, 9 गिरफ्तार 

पुलिस ने शुरू की जांच

भिवंडी पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कटे हुए सिर को कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसे एक अस्पताल में भेजवाया. फिलहाल मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और 238 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मुंबई में महिला का सिर कटा शव बरामद, समंदर किनारे बैग में मिली लाश

मामले की जांच शुरू कर दी गई है. महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है. ऐसे में उसकी पहचान के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी को भी चेक किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement