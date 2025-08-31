महाराष्ट्र: बूचड़खाने के पास नाले में मिला 30 वर्षीय महिला का कटा सिर... जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाले में एक महिला का कटा हुआ सिर मिला है. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने रविवार को एक न्यूज एजेंसी को दी.

जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11.30 बजे किसी राहगीर ने भिवंडी इलाके में ईदगाह रोड पर एक बूचड़खाने के पास नाले में एक अज्ञात महिला का कटा हुआ सिर देखा. महिला की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

भिवंडी पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कटे हुए सिर को कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसे एक अस्पताल में भेजवाया. फिलहाल मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और 238 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

मामले की जांच शुरू कर दी गई है. महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है. ऐसे में उसकी पहचान के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी को भी चेक किया जा रहा है.

