scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र: शर्ट के टैग से जीआरपी ने व्यक्ति के शव की पहचान की, दर्जी को भेजी थी फोटो

ठाणे जिले के डोंबिवली स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मरे 82 वर्षीय बुजुर्ग की पहचान एक छोटे से शर्ट लेबल की मदद से हो गई. जीआरपी टीम को शव के पास कोई दस्तावेज नहीं मिला था. जांच के दौरान शर्ट पर लगा लेबल सुराग बना, जिसके आधार पर दर्जी तक पहुँचे और फिर परिवार से संपर्क हुआ. दो घंटे में पहचान कर शव सौंप दिया गया.

Advertisement
X
GRP ने परिवार से संपर्क कर शव को सौंप दिया. (Photo: Representational)
GRP ने परिवार से संपर्क कर शव को सौंप दिया. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रेलवे ट्रैक पर मिले एक 82 वर्षीय बुजुर्ग की पहचान एक साधारण से शर्ट टैग की मदद से हो गई. सोमवार को डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आए इस व्यक्ति का शव मिलने के बाद जीआरपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी पहचान करना थी. शव के पास कोई भी दस्तावेज या सामान नहीं मिला था.

ट्रेन से कटकर हुई मौत, मामला दर्ज
जीआरपी अधिकारी के अनुसार, बुजुर्ग की मौत ट्रेन से कटने के कारण हुई. पुलिस ने इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया है. पहचान का कोई आधार न मिलने के कारण शुरुआत में यह मामला उलझ गया था.

दर्जी के जरिए मिली अहम जानकारी
जांच के दौरान पुलिस टीम ने मृतक की शर्ट पर एक छोटा सा लेबल देखा. यही लेबल पूरी जांच का सबसे बड़ा सुराग बना. पुलिस ने टैग पर लिखे नाम से दर्जी को तलाशा और उसे व्हाट्सऐप पर मृतक की तस्वीर भेजी. दर्जी ने तुरंत पहचान की पुष्टि की और मृतक के परिवार का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया.

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति 
ED searches Maharashtra
महाराष्ट्र: जामिया इस्मालिया इशातुल उलूम पर FCRA उल्लंघन के मामले में ED की बड़ी कार्रवाई  
महाराष्ट्र न‍िकाय चुनाव: BJP नेताओं की गाड़ियों से मिले नोट, राउत ने शिंदे पर साधा निशाना 
ड्राइवर की चूक से हुआ हादसा.(Photo:ITG)
ब्रिज से नीचे गिरी छात्रों से भरी बस, नासिक के 32 छात्र घायल, 4 नाजुक 
गरीबों के जीएसटी का इस्तेमाल करते थे अपराधी
महाराष्ट्र: कैंसर फैलाने वाली इंडोनेशियाई सुपारी रैकेट का भंडाफोड़, जब्त किए गए 11 ट्रक 

परिवार से संपर्क कर शव सौंपा गया
लेबल से शुरू हुई यह जांच दो घंटे के भीतर मंजिल तक पहुंच गई. मृतक की पहचान शशिकांत भोइर के रूप में हुई. जीआरपी ने उनके बेटे से संपर्क किया और शव परिवार को सौंप दिया. पुलिस का कहना है कि कपड़े पर मौजूद यह छोटा सा टैग पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement