महाराष्ट्र: शर्ट के टैग से जीआरपी ने व्यक्ति के शव की पहचान की, दर्जी को भेजी थी फोटो

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रेलवे ट्रैक पर मिले एक 82 वर्षीय बुजुर्ग की पहचान एक साधारण से शर्ट टैग की मदद से हो गई. सोमवार को डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आए इस व्यक्ति का शव मिलने के बाद जीआरपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी पहचान करना थी. शव के पास कोई भी दस्तावेज या सामान नहीं मिला था.

ट्रेन से कटकर हुई मौत, मामला दर्ज

जीआरपी अधिकारी के अनुसार, बुजुर्ग की मौत ट्रेन से कटने के कारण हुई. पुलिस ने इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया है. पहचान का कोई आधार न मिलने के कारण शुरुआत में यह मामला उलझ गया था.

दर्जी के जरिए मिली अहम जानकारी

जांच के दौरान पुलिस टीम ने मृतक की शर्ट पर एक छोटा सा लेबल देखा. यही लेबल पूरी जांच का सबसे बड़ा सुराग बना. पुलिस ने टैग पर लिखे नाम से दर्जी को तलाशा और उसे व्हाट्सऐप पर मृतक की तस्वीर भेजी. दर्जी ने तुरंत पहचान की पुष्टि की और मृतक के परिवार का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया.

परिवार से संपर्क कर शव सौंपा गया

लेबल से शुरू हुई यह जांच दो घंटे के भीतर मंजिल तक पहुंच गई. मृतक की पहचान शशिकांत भोइर के रूप में हुई. जीआरपी ने उनके बेटे से संपर्क किया और शव परिवार को सौंप दिया. पुलिस का कहना है कि कपड़े पर मौजूद यह छोटा सा टैग पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ.

