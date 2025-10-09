ब्रांड का लेवल लगाकर बेच रहे थे घटिया सीमेंट... पुलिस ने छापा मारकर 995 पैकेट जब्त किए

महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो घटिया और सस्ते सीमेंट को बड़े ब्रांडों के नाम पर पैक करके बाजार में बेच रहा था. इस संबंध में कल्याण के कोलसेवाडी पुलिस स्टेशन को इनपुट मिला था, जिसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने मुसले कंपाउंड के पास एक स्थान पर छापा मारते हुए चार वाहनों में भरे 995 सीमेंट के पैकेट जब्त किए. जांच में सामने आया कि ये बैग प्रतिष्ठित सीमेंट कंपनियों के लेबल के साथ बाजार में बेचे जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर घटिया और सस्ते सीमेंट भरा हुआ था.

एसएसआई एस.एस. भालेराव ने बताया कि मौके पर नवीन भाटिया नाम के आरोपी को पकड़ा गया, जबकि उसके अन्य सहयोगी अभी अज्ञात हैं. छापेमारी में जब्त किए गए सीमेंट और वाहन पुलिस ने सीज कर दिए हैं. इसके अलावा, इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि इस रैकेट में और कौन कौन जुड़ा है, इसका वितरण कहां हो रहा था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटिया सीमेंट का इस्तेमाल न केवल निर्माण कार्यों में नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि इससे आम जनता की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है. इसलिए इस तरह के मामलों पर सख्त नजर रखी जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि ऐसे किसी भी प्रकार के घटिया और नकली उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए सतर्कता और नियमित जांच जारी रखी जाएगी.

