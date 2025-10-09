scorecardresearch
 

ब्रांड का लेवल लगाकर बेच रहे थे घटिया सीमेंट... पुलिस ने छापा मारकर 995 पैकेट जब्त किए

ठाणे पुलिस ने एक घटिया सीमेंट रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें सस्ते और खराब क्वालिटी वाले सीमेंट को नामी ब्रांडों के बैग में पैक करके बेचा जा रहा था. पुलिस ने छापा मारकर 995 सीमेंट बैग और चार वाहनों को जब्त किया है. इसी के साथ मौके पर नवीन भाटिया नाम के आरोपी को अरेस्ट किया है, उसका सहयोगी फरार है.

पुलिस ने फेक सीमेंट बेचने वाले रैकेट को पकड़ा. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो घटिया और सस्ते सीमेंट को बड़े ब्रांडों के नाम पर पैक करके बाजार में बेच रहा था. इस संबंध में कल्याण के कोलसेवाडी पुलिस स्टेशन को इनपुट मिला था, जिसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने मुसले कंपाउंड के पास एक स्थान पर छापा मारते हुए चार वाहनों में भरे 995 सीमेंट के पैकेट जब्त किए. जांच में सामने आया कि ये बैग प्रतिष्ठित सीमेंट कंपनियों के लेबल के साथ बाजार में बेचे जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर घटिया और सस्ते सीमेंट भरा हुआ था.

एसएसआई एस.एस. भालेराव ने बताया कि मौके पर नवीन भाटिया नाम के आरोपी को पकड़ा गया, जबकि उसके अन्य सहयोगी अभी अज्ञात हैं. छापेमारी में जब्त किए गए सीमेंट और वाहन पुलिस ने सीज कर दिए हैं. इसके अलावा, इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: ओडिशा में ठग रैकेट का भंडाफोड़... नकली संगठन के नाम पर लोगों से ठगी, फर्जी PSO संग घूमकर भौकाल बनाता था शातिर

पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि इस रैकेट में और कौन कौन जुड़ा है, इसका वितरण कहां हो रहा था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटिया सीमेंट का इस्तेमाल न केवल निर्माण कार्यों में नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि इससे आम जनता की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है. इसलिए इस तरह के मामलों पर सख्त नजर रखी जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि ऐसे किसी भी प्रकार के घटिया और नकली उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए सतर्कता और नियमित जांच जारी रखी जाएगी.

