एक साल से मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर रहा था शख्स, ट्रिक जानकर कंपनी के भी उड़े होश

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बिजली चोरी के एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ है जिसको देखकर बिजली देने वाली कंपनी के भी होश उड़ गए. मुंब्रा के कौसा इलाके में एक व्यक्ति पर लगभग 4.19 लाख की बिजली चोरी करने का आरोप लगा है. निजी बिजली वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम ने जांच में पाया कि आरोपी पिछले एक साल से मीटर को बायपास कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहा था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

4 लाख की बिजली मुफ्त में जला गया ये शख्स (Photo: AI-generated)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ 4.19 लाख की बिजली चोरी का मामला दर्ज किया है. मामला मुम्ब्रा क्षेत्र के कौसा इलाके का है, जहां एक निजी बिजली वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम ने निरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा किया. मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने के ट्रिक को देखकर कंपनी के अधिकारी भी हैरान रह गए.

4 लाख रुपये की बिजली मुफ्त में जला गया ये शख्स

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार, आरोपी 38 साल का व्यक्ति है जो पिछले लगभग एक साल से बिजली मीटर को बायपास कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहा था. जांच में सामने आया कि उसने इस दौरान करीब 18,214 यूनिट बिजली की चोरी की, जिसकी बाजार कीमत 4,19,552 आंकी गई है.

मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई कंपनी की विजिलेंस टीम द्वारा 10 अक्टूबर को की गई थी. टीम ने जब आरोपी के घर की जांच की तो पाया कि बिजली कनेक्शन को मीटर से काटकर सीधे जोड़ दिया गया था, जिससे बिजली की खपत मीटर में दर्ज ही नहीं हो रही थी.

बिजली चोरी के मामले में कंपनी ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय विद्युत अधिनियम (Indian Electricity Act) की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है.

ठाणे, कलवा और भिवंडी में बिजली चोरी के कई मामले

अधिकारी ने बताया कि यह पहला मामला नहीं है. हाल के महीनों में ठाणे, कलवा और भिवंडी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं. बिजली चोरी से कंपनी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ क्षेत्र में वोल्टेज फ्लक्चुएशन और ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.
 

TOPICS:

