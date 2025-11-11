scorecardresearch
 

Feedback

बुजुर्ग से कराया इंवेस्टमेंट, नारियल व्यापार के नाम पर कर डाली 16 लाख की ठगी

ठाणे में नारियल व्यापार के नाम पर एक व्यापारी से ₹16.82 लाख की ठगी हुई. चार लोगों ने ऊंचे मुनाफे का लालच देकर रकम निवेश करवाई और बाद में भुगतान से इनकार कर दिया. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में केस दर्ज किया है.

Advertisement
X
नारियल व्यापार के नाम पर कर डाली 16 लाख की ठगी (Photo: AI IMAGE)
नारियल व्यापार के नाम पर कर डाली 16 लाख की ठगी (Photo: AI IMAGE)

महाराष्ट्र में ठाणे के वर्तक नगर इलाके में एक कारोबारी को नारियल व्यापार के नाम पर लाखों रुपये का चूना लगा दिया गया. पुलिस के अनुसार 50 वर्षीय पीड़ित व्यापारी से चार लोगों ने मिलकर ₹16.82 लाख की ठगी की. आरोपियों ने उसे नारियल के व्यापार में भारी मुनाफे का झांसा दिया था और पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखकर निवेश करवाया.

वर्तक नगर पुलिस ने बताया कि यह ठगी सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच हुई. पीड़ित व्यापारी को आरोपियों ने यह कहकर फंसाया कि उनके पास दक्षिण भारत से नारियल की बड़ी आपूर्ति है और उसे स्थानीय बाजार में बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है. कारोबारी ने विश्वास कर लगभग 16 लाख रुपये निवेश कर दिए.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में आरोपियों ने भरोसा जीतने के लिए व्यापारी को ₹1.59 लाख की आंशिक रकम दी, जिससे उसे लगा कि व्यापार सही चल रहा है. लेकिन जब उसने बाकी पैसे और मुनाफे की मांग की, तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी और बाद में भुगतान से साफ इनकार कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Cyber fraud
ठाणे में कपड़ा व्यापारियों से ढाई करोड़ की ठगी, पैसे दिए बिना फरार 
shadow of man
'आपका पैसा होगा डबल...',ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिये कारोबारी 2 करोड़ की ठगी 
police team at crime scene
कंधा टकराया तो छिड़ी बहस, कहासुनी के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या 
If no action is taken, we will leave the dogs at the municipal office.
ठाणे में कुत्तों ने 2 साल की बच्ची को नोचा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना  
कुत्ते के काटने से 2 साल की बच्ची की हालत गंभीर. (Photo: Representational )
घर के बाहर खेल रही 2 वर्षीय बच्ची को कुत्ते ने नोंचा, हालत गंभीर  

इसके बाद पीड़ित ने वर्तक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है.

Advertisement

अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के इंवेस्टमेंट हाल के दिनों में तेजी से बढ़े हैं, जहां व्यापार या ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर ठगा जा रहा है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के निवेश प्रस्ताव पर बिना पुख्ता जांच किए भरोसा न करें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement