बुजुर्ग से कराया इंवेस्टमेंट, नारियल व्यापार के नाम पर कर डाली 16 लाख की ठगी

महाराष्ट्र में ठाणे के वर्तक नगर इलाके में एक कारोबारी को नारियल व्यापार के नाम पर लाखों रुपये का चूना लगा दिया गया. पुलिस के अनुसार 50 वर्षीय पीड़ित व्यापारी से चार लोगों ने मिलकर ₹16.82 लाख की ठगी की. आरोपियों ने उसे नारियल के व्यापार में भारी मुनाफे का झांसा दिया था और पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखकर निवेश करवाया.

वर्तक नगर पुलिस ने बताया कि यह ठगी सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच हुई. पीड़ित व्यापारी को आरोपियों ने यह कहकर फंसाया कि उनके पास दक्षिण भारत से नारियल की बड़ी आपूर्ति है और उसे स्थानीय बाजार में बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है. कारोबारी ने विश्वास कर लगभग 16 लाख रुपये निवेश कर दिए.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में आरोपियों ने भरोसा जीतने के लिए व्यापारी को ₹1.59 लाख की आंशिक रकम दी, जिससे उसे लगा कि व्यापार सही चल रहा है. लेकिन जब उसने बाकी पैसे और मुनाफे की मांग की, तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी और बाद में भुगतान से साफ इनकार कर दिया.

इसके बाद पीड़ित ने वर्तक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है.

अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के इंवेस्टमेंट हाल के दिनों में तेजी से बढ़े हैं, जहां व्यापार या ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर ठगा जा रहा है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के निवेश प्रस्ताव पर बिना पुख्ता जांच किए भरोसा न करें.



