ठाणे में बिजनेसमैन से साइबर ठगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लगाया 4.11 करोड़ का चूना

महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक 42 साल के व्यवसायी को विदेशी नागरिकों सहित साइबर धोखेबाजों ने कथित तौर पर 4.11 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बनाया. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. एक शिकायत के आधार पर, साइबर पुलिस ने बुधवार को कुछ विदेशी नागरिकों और एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया.

एक अधिकारी ने बताया, 'ट्रेसी क्लर्क, पॉल जे ट्यूडर, ब्रैन कैमरॉन और बेंजामिन जादोर के साथ-साथ मेटाक्सोप्शन कंपनी नामक एक संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 316(5) (आपराधिक विश्वासघात) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.'

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने मार्च और जुलाई 2025 के बीच उनसे संपर्क किया और उन्हें विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने के लिए राजी किया.

अधिकारी ने कहा, 'उन्होंने उसे समय-समय पर ट्रेडिंग लिंक भेजे और निवेश पर उच्च रिटर्न का आश्वासन दिया. उनके दावों पर विश्वास करके, शिकायतकर्ता ने आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों में 4.11 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए.' उन्होंने बताया कि जब पीड़ित ने रिटर्न के बारे में आरोपियों से बात की, तो उन्होंने उसके सवालों को टाल दिया. अधिकारी ने कहा, 'अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पैसे का लेन-देन कई खातों में फैला हुआ है, और हमें संदेह है कि आरोपी विदेशी ठिकानों से काम कर रहे होंगे. तकनीकी विश्लेषण और बैंक लेनदेन की जाँच जारी है.'

