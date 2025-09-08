चिकन खाने के बाद बिगड़ गई पूरे परिवार की तबीयत, 3 साल की बच्ची ने तोड़ा दम

महाराष्ट्र के ठाणे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. रविवार रात एक ही परिवार के पांच लोग अचानक बीमार पड़ गए, जिसमें 3 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि चार अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्राथमिक जांच में मामला फूड प्वॉइजनिंग का माना जा रहा है.

चिकन खाने के बाद तीन साल की बच्ची की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार, बच्ची के पिता रविवार शाम बाजार से चिकन लेकर आए थे, जिसे घर पर पकाया गया और परिवार ने रात के खाने में चावल, उबले अंडे और वडा पाव के साथ मिलाकर खाया. खाना खाने के कुछ समय बाद ही परिवार की महिला, तीन बेटियां (3, 6 और 8 साल) और एक साला को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. हालात बिगड़ते देख परिजनों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तीन साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया.

फूड प्वॉइजनिंग की वजह से पूरे परिवार की बिगड़ी तबीयत

भायंदर पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र कांबले ने बताया कि बच्ची की मौत के बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट में मौत का कारण फूड प्वॉइजनिंग बताया गया है. फिलहाल घर से खाने के सैंपल इकट्ठे किए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

पुलिस ने बताया कि मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया गया है. कांबले ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा नहीं लग रहा कि बाजार से लाए गए चिकन में जहरीला पदार्थ था. संभव है कि भोजन के किसी अन्य हिस्से से समस्या हुई हो. सटीक कारण मेडिकल जांच और विश्लेषण रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा.

इलाके में इस घटना के बाद लोगों में दहशत है. पुलिस और प्रशासन ने अपील की है कि लोग फिलहाल खाने-पीने की चीजों को लेकर सतर्क रहें और संदिग्ध लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.



