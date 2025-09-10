scorecardresearch
 

नगर निगम के डंपर ने पैदल जा रही महिला को कुचला, दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बुजुर्ग महिला को एक डंपर ने कुचल दिया. जिससे महिला की मौत हो गई. जिस डंपर ने महिला को कुचला, वो डोंबिवली नगर निगम का था.

डंपर से कुचलने से महिला की मौत. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बुजुर्ग महिला को एक डंपर ने कुचल दिया. जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है. साथ ही पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

यह भी पढ़ें: अब दिल्ली में पुलिस थाने सीधे अस्पताल से होंगे जुड़े, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी समय पर मदद

अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 75 वर्षीय महिला पैदल यात्री की तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर मौत हो गई. मृतक महिला की पहचान तृप्ति म्हस्कर के रूप में हुई है. बताया जाता है कि महिला मंगलवार को डोंबिवली पूर्व में चेड्डा रोड पर पैदल जा रही थीं, तभी यह दुर्घटना हुई.

 यह भी पढ़ें: पुणे: BJP विधायक के बेटे की कार से एक्सीडेंट के बाद बिजनेसमैन की मौत, पुलिस ने हिरासत में लिया, FIR दर्ज

जानकारी के अनुसार कल्याण डोंबिवली नगर निगम के एक डंपर ने म्हस्कर को कुचल दिया. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: बाइक पर पत्नी, बहन, भाभी, भांजी और बेटे को बैठाकर निकला, एक्सीडेंट में एक को छोड़ सबकी मौत

कथित तौर पर डंपर लापरवाही से चलाया जा रहा था. डोंबिवली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गणेश जुवादवाड़ ने बताया कि उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

