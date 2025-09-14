ठाणे: एक दिन में 67 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा, स्थानीय लोगों में डर का माहौल

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण और डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र में एक ही दिन में आवारा कुत्तों के काटने के 67 मामले सामने आए हैं. जिससे निवासियों में चिंता बढ़ गई है. एक एजेंसी के मुताबिक पिछले कुछ हफ़्तों से इस क्षेत्र में कुत्तों के काटने की घटनाएं छिटपुट रूप से हो रही थीं और औसतन प्रतिदिन कुछ मामले सामने आ रहे थे.

स्थानीय नगर निगम की स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला ने बताया कि शनिवार को कल्याण और डोंबिवली कस्बों से कुत्तों के काटने के 67 मामले सामने आए. अचानक मामलों में हुई वृद्धि के कारण, नगर निगम और निजी अस्पतालों में भीड़ उमड़ पड़ी. जहां पीड़ितों ने इलाज करवाया.

सुरक्षा को लेकर स्थानीय चिंतित

ये घटनाएं मुख्य रूप से कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक के कारण हुईं. अधिकारी ने बताया कि सभी मरीजों को एंटी-रेबीज टीके सहित उचित उपचार दिया गया है. डॉ. शुक्ला ने कहा कि केडीएमसी आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से नसबंदी अभियान चला रहा है.

हर महीने 1,000 से 1,100 कुत्तों का ऑपरेशन किया जाता है. निगम ने एंटी-रेबीज उपचार की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है. आने वाले समय में हमारे संचालन को मज़बूत करने के लिए एक और समर्पित डॉग सेंटर की भी योजना है. हालांकि, स्थानीय निवासियों ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों की मांग की है.

