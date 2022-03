शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर ईडी का छापा, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त

महाराष्ट्र में शिव सेना विधायक प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इसमें 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है. यह छापेमारी NSEL घोटाले से जुड़ी है. ईडी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज मामले में छापेमारी हुई. इसमें प्रताप सरनाईक की 11 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई. इसमें ठाणे में उनके दो अपार्टमेंट और एक प्लॉट शामिल है.

बता दें कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने NSEL डायरेक्टर्स, 25 डिफॉल्टर्स और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद वित्तीय जांच एजेंसी ईडी ने जांच शुरू की थी.

ED attaches assets worth Rs. 11.35 Crore under PMLA in NSEL Scam. The attached assets are in the form of 02 flats and a parcel of land in Thane, Maharashtra held by Pratap Sarnaik. The value of total attached assets in this case stands at Rs. 3254.02 Crore.