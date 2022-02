महाराष्ट्र के मंत्री Nawab Malik गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का एक्शन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आज महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले ईडी की टीम ने एनसीपी नेता से लंबी पूछताछ की थी. गिरफ्तारी के बाद एनसीपी नेता की जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराई गई. अब आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा. ED सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी कोर्ट से आरोपी मलिक की रिमांड की मांग करेगी.

नवाब मलिक से हुई पूछताछ पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. शिवसेना नेता संजय राउत, NCP नेता सुप्रिया सुले का भी बयान आया है. वहीं, नवाब मलिक ने ट्विटर पर लिखा है, 'ना डरेंगे ना झुकेंगे. 2024 के लिए तैयार रहिए.'

NCP नेता सुप्रिया सुले ने कहा, नवाब मलिक के यहां ED के लोग आए थे. बहुत दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता ट्वीट कर रहे थे कि नवाब मलिक और महाविकास अघाड़ी के खिलाफ ED का नोटिस आएगा. आज वह हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही थी उसे आज पूरा महाराष्ट्र देख रहा है. कोई नोटिस नहीं आया. महाराष्ट्र के एक मंत्री को सीधा ED अपने ऑफिस ले गई है. इन्होंने कौन सी नई राजनीति शुरू की है ऐसा मैंने पहली बार होते देखा है.

#WATCH | NCP workers gather outside the Enforcement Directorate office in Mumbai and raise slogans after the arrest of party leader and Maharashtra minister Nawab Malik. He has been arrested in connection with Dawood Ibrahim money laundering case. pic.twitter.com/cY6FDytpZq