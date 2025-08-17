scorecardresearch
 

पत्नी से हुई लड़ाई तो शख्स ने 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा, पांचों की हुई मौत

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में एक व्यक्ति की पत्नी से लड़ाई हुई तो उसने अपने चार बच्चों की कुएं में फेंककर हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली.

कुएं से शवों का स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू करती पुलिस. (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में एक व्यक्ति की पत्नी से लड़ाई हुई तो उसने अपने चार बच्चों की कुएं में फेंककर हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुएं से सभी के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है.

जानकारी के अनुसार अहिल्यानगर जिले के श्रीगोन्दा तहसील के चिखली कोरेगांव के अरुण काले की पत्नी के साथ शनिवार को लड़ाई हो गई. झगड़े के बाद अरुण आश्रमशाला में पढ़ रहे अपने चार बच्चों को लेकर बाइक पर बिठाकर शिरडी से 10 किलोमीटर दूर कोराहले गांव स्थित खेत के कुएं में गया. 

यहां पहुंचने के बाद उसने अपनी एक बेटी और तीन बेटों को कुएं में फेंक दिया. इसके बाद खुद भी कुएं में कूद गया. जिससे पांचों लोगों की मौत हो गई. पांचों की जब काफी देर तक जानकारी नहीं लगी तो परिजनों ने तलाश शुरू की. जिसके बाद जानकारी मिली कि अरुण काले ने चार बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी है. 

इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस पहुंची और सभी शवों को कुएं से बाहर निकलवाया. पुलिस ने बताया कि अरुण काले नामक व्यक्ति ने पत्नी से लड़ाई के बाद अपने चार बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी. 

सभी के शवों को निकलवारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है. मृत बच्चों की आयु 6 से 9 वर्ष के बीच है. मृतक अरुण काले ( उम्र 35) का शव कुएं से जब बाहर निकाला गया, तब उसका बाया हाथ और बाया पांव रस्सी से बंधा नजर आया.

