'मंत्री जी, मेरे पति मर गए तो किसी को नहीं छोड़ूंगी', सामने आई किडनैपर रोहित आर्य की पत्नी की पुरानी शिकायत

पवई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य की मौत के बाद उनका पुराना विवाद सामने आया है. रोहित अगस्त 2024 में एक महीने तक भूख हड़ताल पर रहे थे और दावा करते थे कि शिक्षा प्रोजेक्ट के करोड़ों रुपये नहीं मिले. उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाया था कि सरकार ने वादे के बावजूद भुगतान नहीं किया. पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बचा लिया था.

रोहित आर्य और पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर (File Photo: ITG)
मुंबई के पवई स्थित आर ए स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य की अस्पताल में मौत हो गई है. इस घटना के बाद उनकी पुरानी लड़ाई भी चर्चा में है. रोहित मूल रूप से पुणे के रहने वाले थे और शिक्षा विभाग के एक प्रोजेक्ट से जुड़े थे. उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट का भुगतान उन्हें अब तक नहीं मिला है.

जानकारी के मुताबिक अगस्त 2024 में रोहित आर्य एक महीने तक भूख हड़ताल पर रहे थे. 19 अगस्त 2024 को वह तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे. उस समय उनकी पत्नी अंजलि आर्य ने कहा था कि तत्कालीन सरकार ने उनके पति के करोड़ों रुपये के कर्ज का भुगतान नहीं किया है.

रोहित की मौत के बाद सामने आई पुरानी लड़ाई

साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि मंत्री ने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया. अंजलि ने कहा था कि स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट रोहित का था और मंत्री ने इसे माझी शाळा, सुंदर शाळा योजना में शामिल किया था. उनके अनुसार दो करोड़ रुपये मंजूर होने की बात कही गई थी, लेकिन न पैसा मिला और न रोहित को श्रेय दिया गया.

स्कूल शिक्षा विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव ने भी उस समय कहा था कि प्रोजेक्ट में गलती हुई है और जांच जरूरी है. इस पर रोहित ने आरोप लगाया था कि उन्हें फंसाने की योजना बनाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य की मौत, "17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी थी गोली

साल 2024 में रोहित की पत्नी ने शिक्षा मंत्री पर लगाए थे आरोप

बीते दिनों रोहित ने ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों समेत 19 लोगों को पवई के आर ए स्टूडियो में बंधक बना लिया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया. इस दौरान मुठभेड़ में रोहित घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई.

