पुणे के मंचर में दरगाह के नीचे सुरंग मिलने से गहराया विवाद, हिंदू संगठनों ने किया मंदिर होने का दावा

पुणे के मंचर में दरगाह की मरम्मत के दौरान दीवार ढह गई, इसके नीचे मंदिर जैसी संरचना मिलने से विवाद पैदा हो गया. हिंदू समूहों का दावा है कि दरगाह के नीचे मंदिर था, जबकि दूसरा पक्ष इसका खंडन कर रहे हैं. तनाव रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया.

दरगाह की मरम्मत के लिए 60 लाख रुपये मंजूर हुए थे (Photo: ITG)
पुणे के अंबेगांव तालुका के मंचर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. यहां चावड़ी चौक में एक स्थानीय दरगाह की मरम्मत का काम चल रहा था, शुक्रवार दोपहर लगभग ढाई बजे दरगाह की एक दीवार ढह गई. दीवार के अंदर एक सुरंग जैसी संरचना मिली. साथ ही ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां मंदिर मौजूद था. इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. 

हिंदू समूहों का दावा है कि दरगाह के नीचे मंदिर था, जबकि दूसरे पक्ष ने इस दावे का खंडन करते हुए कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि वहां केवल दरगाह और कब्रें ही हैं.

जानकारी के अनुसार स्थानीय नगरपालिका परिषद ने मरम्मत के लिए लगभग 60 लाख रुपये मंजूर किए थे. हालांकि इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस निर्माण के लिए सभी आधिकारिक अनुमति ली गई थी. 

घटना के बाद तनाव बढ़ने से रोकने के लिए मंचर कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने बाद में कहा कि न्यायालय के आदेश तक कोई और निर्माण कार्य नहीं होगा.

शांति बनाए रखने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदायों के नेताओं के साथ बैठकें की गईं. बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने न्यायालय के निर्णय का पालन करने की इच्छा जताई, जबकि हिंदू समूहों ने मरम्मत कार्य पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही. 

---- समाप्त ----
