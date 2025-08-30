पुणे में लव अफेयर के चलते रिश्तेदारों ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला, 9 गिरफ्तार

पुणे में प्रेम प्रसंग के कारण एक 26 साल के युवक की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है. मामला सांगवी पुलिस स्टेशन का है, जहां रामेश्वर घेंगट नामक युवक को उसके ही रिश्तेदारों ने बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं.

रिश्तेदारों ने ही की युवक की हत्या

जानकारी के अनुसार, रामेश्वर का अपने रिश्तेदार की लड़की से प्रेम संबंध था. लड़की के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. इसी कारण तनाव बढ़ता गया. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले रामेश्वर ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी. हालात बिगड़ते देख लड़की के पिता प्रशांत हरि सारसर ने रामेश्वर के माता-पिता को बातचीत के बहाने पिंपले गुरव बुलाया.

रामेश्वर को वहां बुलाकर एक बंद कमरे में लात-घूंसों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा गया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने युवक के पेट, सिर और मूत्र मार्ग पर बर्बर तरीके से वार किए. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, पिटाई के दौरान उसकी एक किडनी फेल हो गई थी. गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई.

Advertisement

कत्ल में दो महिलाएं भी शामिल

यह घटना 26 जुलाई को हुई थी, जबकि मामला 29 अगस्त को सांगवी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के नाम प्रशांत विनोद खोकर, करण विनोद खोकर, सुरेंद्र हरि सारसर, प्रशांत हरि सारसर, सागर हरि सारसर, अक्षय राजेश सारसर, युवराज सोलंकी, और दो महिला आरोपी है.

पुलिस ने बताया कि मृतक रामेश्वर के खिलाफ पहले से ही दौंड पुलिस स्टेशन में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज था. हालांकि, इस हत्या के पीछे की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग ही बताई जा रही है.



---- समाप्त ----

इनपुट - Shrikrushna Jagannath Panchal