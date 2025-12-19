तड़पता रहा डिलीवरी बॉय... सड़क किनारे पार्सल का इंतजार कर रहा था मेहनतकश, रईसजादा सीने पर चढ़ा गया कार

पुणे के चांदनी चौक के पास शराब के नशे में गाड़ी चला रहे एक ड्राइवर ने एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को टक्कर मारकर कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उसका इलाज जारी है.

यह घटना एक ईरानी कैफे के पास हुई. घायल युवक की पहचान प्रसाद दिलीप मिसाल (26) के रूप में हुई है, जो स्विगी डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करता है.

पुलिस के मुताबिक, मिसाल ने अपनी दोपहिया गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की थी, क्योंकि उसे चांदनी चौक इलाके में एक डिलीवरी ऑर्डर देना था, तभी एक कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी.

टक्कर से मिसाल सड़क पर गिर गया, जिसके बाद कार उसके सीने के ऊपर से गुज़र गई. इस घटना में उसकी कई पसलियां टूट गईं. उसके हाथों और पैरों में भी चोटें आईं और उसकी हालत गंभीर हो गई. देखें CCTV फुटेज:-

मिसाल को शुरू में इलाज के लिए सह्याद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में ससून जनरल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया. चूंकि उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, इसलिए उसे आगे के इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया.

बावधन पुलिस ने कार ड्राइवर की पहचान तेजस बाबूलाल चौधरी के रूप में की है. ड्राइवर के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस सब-इंस्पेक्टर सारंग ठाकरे ने बताया कि दुर्घटना के समय चौधरी के शराब के नशे में होने का शक था. उसे मेडिकल जांच के लिए औंध अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह नशे में था. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है.

