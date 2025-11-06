scorecardresearch
 

Feedback

बीमार बेटियां, विदेश की प्रॉपर्टी और दैवीय साया... पुणे के कपल से 14 करोड़ की ठगी की सनसनीखेज कहानी

पुणे में अंधविश्वास की ऐसी चौंकाने वाली कहानी सामने आई है, जिसमें एक कपल अपनी बीमार बेटियों के इलाज की उम्मीद में एक महिला के झांसे में आकर करीब 14 करोड़ रुपये गंवा बैठे. आरोपी महिला खुद को किसी दिव्यात्मा का माध्यम बताती थी. तीन साल तक ‘चमत्कार’ के नाम पर परिवार से पैसा, घर, जमीन, यहां तक कि विदेश में मौजूद प्रॉपर्टी तक बिकवा दी.

Advertisement
X
ठगों ने कपल की विदेश में मौजूद प्रॉपर्टी तक बिकवा दी. (Photo: Representational)
ठगों ने कपल की विदेश में मौजूद प्रॉपर्टी तक बिकवा दी. (Photo: Representational)

यह कहानी पुणे में रहने वाले एक परिवार की है. निजी फर्म में कार्यरत पति-पत्नी की जिंदगी अपने घर, नौकरी और दो प्यारी बेटियों के साथ गुजर रही थी. इनकी दो बच्चियों की बीमारी ने माता-पिता को झकझोर कर रख दिया. एक बेटी को एलोपेशिया (सिर के बाल झड़ना) और दूसरी को भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या थी. इलाज, डॉक्टर, दवाइयां सब कुछ आजमाया जा चुका था, लेकिन राहत नहीं मिली. यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो अंधविश्वास, भरोसे और दहला देने वाली ठगी तक जा पहुंचती है.

जानकारी के अनुसार, एक दिन एक पड़ोसी के माध्यम से इस कपल की मुलाकात होती है वेदिका कुणाल पंढरपुरकर से. वेदिका अपने आपको साधारण महिला नहीं, बल्कि यह कहती थी कि उनके शरीर में समय-समय पर पुण्यात्मा का प्रवेश होता है. वह बड़े शांत स्वर में कहती थी- बाबा खुद आए हैं तुम्हारे घर की बच्चियों को ठीक करने… लेकिन इसके लिए पूर्ण त्याग और दान जरूरी है.

दंपति, जिनकी दुनिया बस अपनी बेटियों की खुशी थी, एक उम्मीद की किरण देख लेते हैं. वेदिका की आंखें बंद होतीं, वह कांपती, बदली हुई आवाज में बोलती- बेटियों की बीमारी जल्द खत्म होगी… लेकिन तुम्हें घर में नारियल, सुपारी, काले पत्थर रखने होंगे और महादान देना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Vivek Mishra, who claims to be an IAS officer (Photo- ITG)
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IAS, 150 लोगों से 80 करोड़ की ठगी, 6 साल से थी तलाश 
उज्जैन के महा श्मशान में तंत्र साधना की कहानी. (Photo: ITG)
स्याह रात और उल्लू... उज्जैन के महाश्मशान की कहानी 
Tantrik uses AI Video trap Victims
AI के सहारे बना 'तांत्रिक', बनाए भूतिया REEL, ठगे लाखों रुपए... 'फर्जी बाबा' गिरफ्तार  
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo:Arvind Ojgha/ITG)
'तुम्हारे घर में भूत है...', ‘तांत्रिक’ बनकर जाता, फिर ठगी कर हो जाता था फरार, दिल्ली से हुआ गिरफ्तार 
shadow of man
'आपका पैसा होगा डबल...',ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिये कारोबारी 2 करोड़ की ठगी 

यह भी पढ़ें: स्याह रात, उल्लू की बलि और तांत्रिकों का तिलिस्म… उज्जैन के महाश्मशान में तंत्र साधना की रहस्यमय कहानी

Advertisement

धीरे-धीरे वेदिका उसके पति कुणाल और उनके साथी दीपक खडके ने इस कपल को विश्वास के ऐसे जाल में फंसाया कि वे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दान करने लगे. सबसे पहले बेचा गया छोटा घर. फिर खेत, जमीन, और विदेश में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी. बेटियों को ठीक करने की 'मन्नत' में उन्होंने सोना गिरवीं रखा, बैंक से कर्ज लिया और खाते से करोड़ों रुपये ट्रांसफर करते गए.

तीन साल में 14 करोड़ रुपये तक पहुंची रकम

हर बार जब कपल चिंतित होते, तो वेदिका महाराज की आवाज में समझाती - इतनी बड़ी बीमारी उतने बड़े त्याग से ही मिटेगी. बाबा सब देख रहे हैं… देर हो रही है, जल्दी करो. समय बीतता गया, लेकिन बच्चियों की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ. वहीं, वेदिका का रहन-सहन बदलने लगा. एक दिन बच्चियों के पिता ने साहस करके पूछा कि इलाज कब पूरा होगा? वेदिका ने कहा कि आस्था कम पड़ रही है… इसलिए चमत्कार भी रुक रहा है. इसके बाद संदेह शुरू हुआ.

यह भी पढ़ें: AI के सहारे बना 'तांत्रिक', बनाए भूतिया REEL, ठगे लाखों रुपए... राजस्थान से 'फर्जी बाबा' गिरफ्तार

आखिरकार, बच्चियों के माता-पिता ने हिम्मत जुटाकर पूरा ब्योरा और सबूतों के साथ पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि किस तरह वेदिका और उसके साथियों ने उन्हें चमत्कार के नाम पर मानसिक रूप से कंट्रोल कर पूरी संपत्ति हड़प ली. अब पुलिस में औपचारिक FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस मामले में तीनों आरोपी वेदिका, उसका पति कुणाल और दीपक खडके जांच के दायरे में हैं.

Advertisement

सवाल सिर्फ रकम का नहीं, भरोसे के टूटने का भी है. यह कहानी 14 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ यह भी सवाल करती है कि क्या अंधविश्वास इतना शक्तिशाली है कि इंसान अपनी वास्तविकता से दूर हो जाए? या फिर यह दर्द किसी भी माता-पिता के दिल का है, जो अपनी संतानों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है और ठगी की पूरी कहानी की पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement