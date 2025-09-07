महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कार से 298 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार, 30 लाख का माल जब्त

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) और पडोली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों के पास से 298 ग्राम ब्राउन शुगर, कार और मोबाइल समेत कुल 30 लाख 19 हजार 550 रुपये का माल जब्त किया.

पुलिस ने बताया कि LCB को गोपनीय सूचना मिली थी कि नागपुर की दिशा से कार में ब्राउन शुगर चंद्रपुर में बेचने के लिए लाई जा रही है. जानकारी के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और MH 34 BR 7765 नंबर की कार को रोककर तलाशी ली. जांच में कार में बैठे आरोपी नितिन उर्फ छोटू शंकर गोवर्धन और उसके साथी साहिल लांबदुरवार के पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई.

दोनों आरोपी चंद्रपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कार, मोबाइल फोन और नशीला पदार्थ जब्त कर लिया है. पकड़े गए माल की अनुमानित कीमत 30 लाख से अधिक आंकी गई है. इस कार्रवाई को चंद्रपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे जिले में नशे के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ स्थानीय स्तर का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नशे का रैकेट हो सकता है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है. जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और ब्राउन शुगर की सप्लाई किन इलाकों तक फैली हुई है.

