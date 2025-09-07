scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कार से 298 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार, 30 लाख का माल जब्त

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लोकल क्राइम ब्रांच और पडोली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार से 298 ग्राम ब्राउन शुगर, मोबाइल और गाड़ी समेत कुल 30 लाख रुपये से अधिक का माल बरामद हुआ है. आरोपी नितिन उर्फ छोटू गोवर्धन और साहिल लांबदुरवार चंद्रपुर के ही निवासी हैं.

Advertisement
X
दोनों आरोपी चंद्रपुर के रहने वाले हैं.(Photo: Vikas Rajurkar/ITG)
दोनों आरोपी चंद्रपुर के रहने वाले हैं.(Photo: Vikas Rajurkar/ITG)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) और पडोली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों के पास से 298 ग्राम ब्राउन शुगर, कार और मोबाइल समेत कुल 30 लाख 19 हजार 550 रुपये का माल जब्त किया.

पुलिस ने बताया कि LCB को गोपनीय सूचना मिली थी कि नागपुर की दिशा से कार में ब्राउन शुगर चंद्रपुर में बेचने के लिए लाई जा रही है. जानकारी के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और MH 34 BR 7765 नंबर की कार को रोककर तलाशी ली. जांच में कार में बैठे आरोपी नितिन उर्फ छोटू शंकर गोवर्धन और उसके साथी साहिल लांबदुरवार के पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई.

यह भी पढ़ें: चंद्रपुर में बाघ का कहर जारी: एक महीने में 12 लोगों की दर्दनाक मौत, साल 2025 में अब तक गई 24 लोगों की जान

सम्बंधित ख़बरें

A young man fell into a drain in Chandrapur, and the CCTV footage has gone viral.
नाली में समाया युवक, CCTV में कैद हुआ हैरान कर देने वाला हादसा 
Two room house, two bulbs-electricity bill 77 thousand
2 बल्ब और बंद पंखे का बिल आया 77 हजार, बिजली विभाग ने दिया ये जवाब 
boy kills woman over cigarette denial
उधार सिगरेट देने से किया मना, तो 17 साल के लड़के ने महिला को उतार दिया मौत के घाट  
Tiger reserve directors conference at Manas National Park to prepare for 2025 all-India tiger census
चंद्रपुर में बाघ का कहर जारी: एक महीने में 12 लोगों की दर्दनाक मौत, साल 2025 में अब तक गई 24 लोगों की जान  
चंद्रपुर में टोल मांगा तो कर्मचारी पर चढ़ा दी गाड़ी
महाराष्ट्र: टोल मांगा तो कर्मचारी पर चढ़ा दी गाड़ी, फिर कई मीटर घसीटा- Video 

दोनों आरोपी चंद्रपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कार, मोबाइल फोन और नशीला पदार्थ जब्त कर लिया है. पकड़े गए माल की अनुमानित कीमत 30 लाख से अधिक आंकी गई है. इस कार्रवाई को चंद्रपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे जिले में नशे के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ स्थानीय स्तर का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नशे का रैकेट हो सकता है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है. जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और ब्राउन शुगर की सप्लाई किन इलाकों तक फैली हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement