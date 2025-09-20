scorecardresearch
 

पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, देखें भारत के सबसे बड़े क्रूज हब की तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के बैलार्ड पियर पर स्थित मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का उद्घाटन किया, जो भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। यह टर्मिनल सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है और मुंबई को एक प्रमुख क्रूज पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेगा

भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है. (Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के बैलार्ड पियर स्थित अत्याधुनिक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का उद्घाटन करेंगे. इसे 'क्रूज भारत मिशन' के तहत विकसित किया गया है. यह टर्मिनल भारत की समुद्री संरचना को मजबूत करेगा और मुंबई को एक प्रमुख क्रूज पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेगा.

MICT: भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल

4,15,000 स्क्वायर फीट में फैला यह टर्मिनल हर साल 10 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है और एक साथ पांच क्रूज जहाजों को ठहराने की क्षमता रखता है. इसमें 72 चेक-इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों को तेज और सहज अनुभव मिल सके.

टर्मिनल का महत्व

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, 'मुंबई का समुद्री इतिहास बहुत समृद्ध है और हमारी सभ्यता का अहम हिस्सा है. एक तटीय केंद्र के रूप में इसने लंबे समय से देश की सेवा की है.' उन्होंने आगे कहा कि यह टर्मिनल प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन से जुड़ा है, जिसके तहत भारत को आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक वैश्विक क्रूज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है.

संबंधित परियोजनाएं

टर्मिनल के साथ-साथ कई और इनिशिएटिव की शुरुआत भी की गई है, जिनमें शामिल हैं:

-विक्टोरिया डॉक पर नवीनीकृत फायर मेमोरियल

-पोर्ट हाउस और इवेलिन हाउस पर हेरिटेज लाइटिंग

-सागर उपवन गार्डन

क्रूज पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इन परियोजनाओं का मकसद सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करना है. MICT से भारत के क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. यह न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा.

