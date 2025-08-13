Pune: खुदकुशी ने के लिए महिला ने नहर में लगाई छलांग, बीट मार्शल ने जान जोखिम में डालकर बचाया

पुणे में परवती पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक महिला को बचाया. देर रात परवती क्षेत्र में गश्त के दौरान बीट मार्शल पवार और कांस्टेबल उनहाले सावरकर चौक के पास पहुंचे. वहां उन्होंने एक महिला को नहर की दीवार के किनारे खड़ा देखा. कुछ ही पल में महिला ने नहर में छलांग लगा दी.

पुलिस के अनुसार, यह घटना आत्महत्या के प्रयास के रूप में सामने आई. महिला बहती नहर के तेज पानी में बहने लगी. स्थिति गंभीर देखकर कांस्टेबल पवार ने बिना समय गंवाए नहर में छलांग लगा दी. पानी का बहाव तेज था लेकिन पवार ने हिम्मत और तेजी दिखाते हुए महिला तक पहुंच बनाई.

बीट मार्शल जान जोखिम में डालकर महिला को बचाया

कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद पवार महिला को सुरक्षित किनारे लाने में सफल रहे. वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी मदद की. महिला को बचाने के बाद पुलिस ने उसे उसके परिवार को सौंप दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह साहसिक कदम महिला की जान बचाने में अहम साबित हुआ.

आत्महत्या के लिए महिला ने नहर में लगाई थी छलांग

स्थानीय लोगों ने कांस्टेबल पवार की बहादुरी और तत्परता की सराहना की. पुलिस विभाग में भी इस घटना को लेकर गर्व की भावना जताई गई. यह घटना साबित करती है कि समय पर लिया गया साहसिक निर्णय किसी की जिंदगी बदल सकता है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

