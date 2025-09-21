scorecardresearch
 

Feedback

पुलिस ने खाली पड़े फार्म हाउस में मारा छापा, मिली करोड़ों की चीज, अधिकारी भी सन्न

पालघर जिले के फार्म हाउस में पुलिस ने छापा मारा तो उसके भी होश उड़ गए. क्योंकि इस फार्म हाउस में 12 करोड़ रुपये की चंदन की लकड़ी छिपाकर रखी गई थी.

Advertisement
X
पालघर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई. (Photo: AI-generated)
पालघर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई. (Photo: AI-generated)

वन विभाग ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक फार्महाउस में लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य के लाल चंदन के विशाल भंडार का पता लगाया है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि चंदन की लकड़ी कुछ दक्षिणी राज्यों से महाराष्ट्र में तस्करी करके लाई गई थी.

एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर वन कर्मियों ने 18 सितंबर की रात पालघर तालुका के दहिसर वन क्षेत्र के साखरे गांव में एक खाली पड़े फार्महाउस पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान, टीम ने परिसर के अंदर छिपाए गए लाल चंदन के लगभग 200 बंडल बरामद किए.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा... 2 लोगों की मौत और 9 घायल

सम्बंधित ख़बरें

महाराष्ट्र में किसानों को मिलेगा 100 प्रतिशत मुआवजा. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एलान, आपदा प्रभावित किसानों को 100% मुआवजा, कल से खाते में भेजी जाएगी राशि 
The Dhangar (shepherd) community is on the Vimukta Jati and Nomadic Tribes (VJNT) list in Maharashtra.
धनगर समुदाय ने फिर उठाई ST स्टेटस की मांग, जालना में भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट 
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी के बॉयफ्रेंड हत्यारे को 5 साल बाद दी जमानत (File Photo: ITG)
पत्नी के प्रेमी की हत्या, 95 तारीखों पर भी आरोप तय नहीं... अब 5 साल बाद जेल से बाहर आएगा ऑटो ड्राइवर 
2015 में मुम्ब्रा रेलवे स्टेशन के पास रोहित जाधव की चाकू मारकर हत्या हो गई थी (File Photo: ITG)
10 साल बाद मुम्ब्रा हत्याकांड के आरोपी को मिली राहत, हाईकोर्ट ने गवाही और डाइंग डिक्लेरेशन पर उठाए सवाल 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Bharat Bhushan Joshi/ITG)
मुंबई के ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की चोरी, राजस्थान के पाली से 3 गिरफ्तार 

12 करोड़ रुपये है जब्त चंदन की कीमत

अधिकारी ने बताया कि ज़ब्त किए गए स्टॉक की कीमत अवैध बाजार में 12 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि यह पालघर में हाल के वर्षों में हुई सबसे बड़ी ज़ब्ती में से एक है. ज़ब्त किया गया लाल चंदन वन अधिनियम के तहत संरक्षित है और इसकी तस्करी सख्त वर्जित है. 

Advertisement

फिलहाल एक मामला दर्ज कर लिया गया है और हम इस रैकेट के पीछे के लोगों की सक्रियता से तलाश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इस खेप को अवैध रास्तों से विदेश भेजा जाना था.

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान "पुष्पा" नाम का एक व्यक्ति सामने आया है. व्यक्ति किसी स्थानीय संचालक या तस्करी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी कूट नाम की ओर इशारा कर सकता है. उन्होंने बताया कि ज़िले के संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement