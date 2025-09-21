पुलिस ने खाली पड़े फार्म हाउस में मारा छापा, मिली करोड़ों की चीज, अधिकारी भी सन्न

वन विभाग ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक फार्महाउस में लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य के लाल चंदन के विशाल भंडार का पता लगाया है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि चंदन की लकड़ी कुछ दक्षिणी राज्यों से महाराष्ट्र में तस्करी करके लाई गई थी.

एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर वन कर्मियों ने 18 सितंबर की रात पालघर तालुका के दहिसर वन क्षेत्र के साखरे गांव में एक खाली पड़े फार्महाउस पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान, टीम ने परिसर के अंदर छिपाए गए लाल चंदन के लगभग 200 बंडल बरामद किए.

12 करोड़ रुपये है जब्त चंदन की कीमत

अधिकारी ने बताया कि ज़ब्त किए गए स्टॉक की कीमत अवैध बाजार में 12 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि यह पालघर में हाल के वर्षों में हुई सबसे बड़ी ज़ब्ती में से एक है. ज़ब्त किया गया लाल चंदन वन अधिनियम के तहत संरक्षित है और इसकी तस्करी सख्त वर्जित है.

फिलहाल एक मामला दर्ज कर लिया गया है और हम इस रैकेट के पीछे के लोगों की सक्रियता से तलाश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इस खेप को अवैध रास्तों से विदेश भेजा जाना था.

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान "पुष्पा" नाम का एक व्यक्ति सामने आया है. व्यक्ति किसी स्थानीय संचालक या तस्करी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी कूट नाम की ओर इशारा कर सकता है. उन्होंने बताया कि ज़िले के संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

