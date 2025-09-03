scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: मंगेतर से हुई लड़ाई तो शख्स ने कर दी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पालघर में एक शख्स ने अपनी मंगेतर की हत्या कर दी. बताया जाता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. फिलहाल मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
पालघर में मंगेतर की हत्या. (Photo: Representational )
पालघर में मंगेतर की हत्या. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के पालघर जिले में झगड़े के बाद 22 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय मंगेतर की गला घोंटकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार को जौहर इलाके के बिवलधर गांव में हुई. आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

जौहर के पुलिस उपाधीक्षक समीर एस माहेर ने बताया कि आरोपी पीड़िता से प्यार करता था और उनकी सगाई भी हो चुकी थी. वह अक्सर उससे मिलने आता था. मंगलवार को जब पीड़िता के माता-पिता अपने खेत पर गए थे, तभी आरोपी उसके घर आया और उनकी किसी बात पर बहस हुई जो बाद में झगड़े में बदल गई.

यह भी पढ़ें: कोल्डड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर किया बेहोश, फिर गला दबाकर कर दी हत्या...बहू और बेटों ने मिलकर की ससुर की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

Sheena Bora Murder Case
शीना बोरा हत्याकांड में ट्विस्ट... कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी की बेटी के इस बयान ने बदली केस की दिशा 
पत्नी को फोन पर बात करने से रोका तो धमकी मिली- (Photo: Representational)
'पत्नी को फोन पर बात करने से रोका तो मुझे पीटा, प्रेमी के साथ मिलकर कर रही हत्या की प्लानिंग', शख्स ने पुलिस से मांगी सुरक्षा 
maratha reservation obc kunbi cast
महाराष्ट्र में 'हैदराबाद गजट' क्या है जिसके जरिए जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग करा ली पूरी? 
विस्फोटक बिना लाइसेंस के घरों और टिन शेड में रखे गए थे.- (Photo: Representational)
6 हजार से ज्यादा जिलेटिन स्टिक और 2200 डेटोनेटर बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार 
Manoj Jarange
Maratha Reservation देने पर राजी Maharashtra Government 

पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता की गला घोंटकर हत्या कर दी और घर से भाग गया. बाद में कुछ पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया.

Advertisement

अधिकारी ने बताया कि तलाशी के बाद आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर उसने मंगेतर की हत्या क्यों की?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement