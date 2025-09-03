महाराष्ट्र: मंगेतर से हुई लड़ाई तो शख्स ने कर दी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले में झगड़े के बाद 22 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय मंगेतर की गला घोंटकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार को जौहर इलाके के बिवलधर गांव में हुई. आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

जौहर के पुलिस उपाधीक्षक समीर एस माहेर ने बताया कि आरोपी पीड़िता से प्यार करता था और उनकी सगाई भी हो चुकी थी. वह अक्सर उससे मिलने आता था. मंगलवार को जब पीड़िता के माता-पिता अपने खेत पर गए थे, तभी आरोपी उसके घर आया और उनकी किसी बात पर बहस हुई जो बाद में झगड़े में बदल गई.

पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता की गला घोंटकर हत्या कर दी और घर से भाग गया. बाद में कुछ पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया.

अधिकारी ने बताया कि तलाशी के बाद आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर उसने मंगेतर की हत्या क्यों की?

