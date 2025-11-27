scorecardresearch
 

Feedback

एक दिन का किराया 7 हजार, वो छह महीने से रह रही थी... कौन है फाइव स्टार होटल से पकड़ी गई कल्पना भागवत?

महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कल्पना त्रिंबकराव भागवत नाम की महिला फर्जी दस्तावेजों के सहारे छह महीने से फाइव स्टार होटल में रुकी थी. जांच में पता चला कि अफगानिस्तान में रहने वाले उसके प्रेमी व पाकिस्तान में उसके भाई के खातों से पैसे भेजे गए थे. महिला जिस होटल में रुकी थी, वहां का एक दिन का किराया सात हजार रुपये था.

Advertisement
X
पुलिस ने महिला को होटल से किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने महिला को होटल से किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के फाइव स्टार होटल से गिरफ्तार महिला कल्पना त्रिंबकराव भागवत छह महीने से वहां रह रही थी. झूठे दस्तावेजों के सहारे शहर के पांच सितारा होटल में जहां वो रुकी थी, वहां रोजाना का किराया लगभग 7,000 रुपये था. पुलिस को शक होने पर जब उसके कमरे की जांच की गई, तो पूरी कहानी सामने आ गई.

संभाजीनगर की जालना रोड स्थित पांच सितारा होटल में पिछले छह महीने से 45 वर्षीय कल्पना भागवत अपनी मां के साथ रह रही थी. जांच में पता चला कि फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड का सहारा लेकर वो रुकी थी. जब पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, तो उसे 2017 की यूपीएससी चयन सूची की फेक कॉपी मिली, जिसमें उसका नाम 333 नंबर पर दर्ज था.

पुलिस के अनुसार, कल्पना पिछले कुछ समय से एक अफगान युवक के साथ लिव-इन में थी, जो उससे लगभग दस साल छोटा है. पुलिस उस युवक के परिवार के पाकिस्तान में रहने की जानकारी की भी छानबीन कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

वकील के परिवार ने आरोपों को बताया निराधार.(Photo:ITG)
पाक जासूसी मामला... वकील रिजवान पुलिस रिमांड पर, पंजाब से साथी भी गिरफ्तार 
मुठभेड़ के बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
घरेलू सहायिका और उसकी बेटी ने रची साजिश, महिला टीचर की हत्या में तीन गिरफ्तार 
Notorious criminal Jitendra alias Jitu arrested in Bulandshahr (Photo- ITG)
गंजेपन का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने वाला बदमाश जीतू गिरफ्तार!  
मृतका की फाइल फोटो.(Photo: Vinay Pandey/ITG)
बहन की शादी से इनकार पर भाई ने की हत्या, खेत में मिला खून से लथपथ शव 
मालेगांव रेप-मर्डर मामले के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए.
तीन साल की बच्ची से दरिंदगी पर उबल पड़ा मालेगांव, सजा-ए-मौत की मांग, पुलिस हिरासत में आरोपी 

इसके अलावा, महिला कई बड़े नेताओं से संबंध होने का दावा करती थी. पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि मामला सिर्फ ठगी का है या इसके पीछे कोई और गंभीर उद्देश्य भी छिपा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'जासूस' ज्योति मल्होत्रा को इन वजहों से नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा को पहुंचा सकती है नुकसान!

जांच में पता चला कि महिला के बैंक खाते में बड़ी रकम भेजी जा रही थी. ये पैसे उसके अफगानिस्तान के बॉयफ्रेंड अशरफ खलील और पाकिस्तान में रह रहे भाई आवेद के खातों से आ रहे थे. महिला के फोन में दोनों के पासपोर्ट, वीजा और भारत आने के आवेदन की तस्वीरें भी मिलीं. अब एटीएस और आईबी पूछताछ कर रही हैं.

कल्पना भागवत अक्सर जयपुर और दिल्ली जाती थी और दावा करती थी कि उसकी मुलाकातें ऊर्जा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों से होती हैं. वह लोगों को बिना वीजा व बड़े तबादले करवाने का भरोसा देती थी. उसके पास पुणे के एक पूर्व कुलपति का कथित प्रमाणपत्र भी मिला, जिसमें उसे सर्वश्रेष्ठ IAS अधिकारी बताया गया है. इस प्रमाणपत्र की जांच चल रही है.

डीसीपी संभाजीनगर प्रशांत स्वामी का कहना है कि जांच जारी है और महिला के संपर्कों, लेन-देन और फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि की जा रही है. पुलिस की नजर अब यह पता लगाने पर है कि कल्पना का मकसद केवल आर्थिक लाभ था या इसके पीछे कोई बड़े पैमाने पर साजिश भी शामिल थी. पुलिस अब पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और महिला के सभी संबंधों की पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: इसरारुद्दीन चिश्ती
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement