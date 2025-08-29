scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: मां ने नवजात को बोरी में डालकर कूड़े में फेंका, आवारा कुत्ता घसीटने लगा, तभी आई रोने की आवाज

छत्रपति संभाजीनगर में एक महिला ने अपने नवजात शिशु को बोरी में भरकर कचरे में फेंक दिया. बोरी को एक आवारा कुत्ता सड़क पर घसीट रहा था, तभी सतर्क नागरिकों ने बच्चे की जान बचाई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला को हिरासत में लिया है.

मां ने नवजात को कूड़े में फेंका (Photo: Screengrab)
मां ने नवजात को कूड़े में फेंका (Photo: Screengrab)

छत्रपति संभाजीनगर में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. एक 24 वर्षीय महिला ने अपने एक दिन के नवजात शिशु को बोरी में भरकर कचरे में फेंक दिया. बोरी को एक आवारा कुत्ता सड़क पर घसीटकर ले जा रहा था. अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने बोरी खोली और बच्चे को बाहर निकाला.

यह घटना पुंडलिकनगर रोड पर हुई. उस समय सिंचाई विभाग के निरीक्षक भागेश पुसदेकर वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने बताया कि अगर हम उस वक्त वहां नहीं होते तो शायद मासूम की जान चली जाती. बच्चे की हालत देखकर हम घबरा गए थे, लेकिन तुरंत बाहर निकाला और पुलिस को खबर दी.

महिला ने अपने नवजात को कचरे में फेंका

बच्चे को पहले एक निजी अस्पताल और बाद में घाटी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे के सीने और पेट पर तीन घाव हैं, लेकिन हालत स्थिर है. पुलिस ने जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की पहचान की.

पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारी ने बताया कि महिला अपने पति से अलग रह रही थी और एक युवक के संपर्क में आने से गर्भवती हुई. प्रसव के बाद उसने नवजात को फेंकने की कोशिश की. महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज किया

स्थानीय नागरिकों ने कहा कि सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इस घटना ने इलाके में डर और आक्रोश दोनों फैला दिए हैं.

(रिपोर्ट- इ़स्रारूद्दीन चिश्ती)

---- समाप्त ----
