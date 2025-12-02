scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: ब्रिज से नीचे गिरी छात्रों से भरी बस, नासिक के 32 छात्र घायल, 4 की हालत नाजुक

Road Accident: पुलिस की जांच में पता चला है कि बस देर रात कोंकण से नासिक के लिए रवाना हुई थी. वाठार के पास पहुंचते ही ड्राइवर का अंदाज चूक गया और बस सीधे पुल से नीचे जा गिरी.

ड्राइवर की चूक से हुआ हादसा.(Photo:ITG)
Maharashtra News: नासिक के कॉलेज छात्रों को लेकर कोकण से लौट रही एक प्राइवेट बस कराड के वाठार इलाके में एक हादसे का शिकार हो गई. बस पुल से अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी, जिससे कम से कम 30 से 32 छात्र घायल हो गए, जबकि 4 छात्रों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

दरअसल, पिंपलगांव (जिला नासिक) के कॉलेज छात्रों का एक कार्यक्रम कोंकण में आयोजित किया गया था. कार्यक्रम खत्म होने के बाद देर रात बस नासिक के लिए रवाना हुई.

वाठार के पास पहुंचते ही ड्राइवर का चूक गया और बस सीधे ब्रिज से नीचे जा गिरी. नीचे का हिस्सा गहरा होने के कारण बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और कई छात्र घायल हो गए. चार छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसे की जानकारी मिलते ही हाइवे पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. सभी घायलों को उप जिला अस्पताल और कुछ छात्रों को कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. 

 पूर्व सहकार मंत्री बाला साहेब पाटिल की तात्कालिक मदद कराड-वाठार में हुई दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सहकार मंत्री बाला साहेब पाटिल ने तुरंत संज्ञान लिया. घायल छात्रों के लिए तत्काल मेडिकल सहायता, दवाइयां और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं. 

दिन्‍डोरी सांसद भास्कर मुरलीधर भगारे ने भी बाला साहेब पाटिल से संपर्क कर छात्रों की मदद का अनुरोध किया था. इसके बाद पाटिल ने प्रशासन से समन्वय कर सारी आवश्यक मदद तुरंत शुरू करवाई.

---- समाप्त ----
