महाराष्ट्र: महिला मित्र से छेड़खानी पर व्यक्ति की हत्या... पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया

नासिक में महिला मित्र से छेड़खानी करने पर तीन नाबालिग लड़कों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी. मृत व्यक्ति की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में तीनों लड़कों को हिरासत में ले लिया है.

नासिक में छेड़खानी पर 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के नासिक शहर में महिला मित्र से छेड़खानी करने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई. हत्या करने के आरोप में पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि लड़कों ने मंगलवार दोपहर करीब 1.45 बजे ठक्कर बाजार इलाके में एक होटल के सामने फुटपाथ पर 45 से 50 साल की उम्र के व्यक्ति पर पेवर ब्लॉक से हमला किया.

15 से 16 साल के हैं तीनों लड़के

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की बाद में मौत हो गई. एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. जहां उन्हें सूचना मिली कि आरोपी मेला बस स्टैंड इलाके की ओर भागा है. हालांकि, जब पुलिस की एक टीम बस स्टैंड पहुंची, तो 15 से 16 साल के तीन नाबालिग लड़के भागने लगे. जिसके बाद पुलिस ने बाद में उन्हें पकड़ लिया.

पुलिस ने तीनों के खिलाफ दर्ज किया मामला

पूछताछ के दौरान लड़कों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पीड़ित के सिर पर सीमेंट के पेवर ब्लॉक से वार करके उसकी हत्या कर दी. क्योंकि वह उनकी एक महिला मित्र को छेड़ रहा था. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत हत्या और एक ही इरादे से कई लोगों द्वारा किए गए कृत्य का मामला दर्ज किया गया है.

