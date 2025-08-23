कुत्ते के चंगुल में फंसा तेंदुआ... जबड़े में दबाकर 300 मीटर तक घसीटा, मौका मिलते ही जंगल की ओर भागा, Video

महाराष्ट्र के नासिक जिले में तेंदुए और कुत्तों के बीच जबरदस्त भिड़ंत का वीडियो सामने आया है. दरअसल, यहां एक तेंदुआ ने दो कुत्तों पर हमला करने की कोशिश की. इसी का पलटवार करते हुए एक कुत्ते ने तेंदुए को जबड़े में दबोच लिया और करीब 300 मीटर तक घसीटा. इस दौरान तेंदुए ने जान बचाने के लिए चालाकी दिखाई, वह बिल्कुल स्थिर हो गया. यह देख कुत्ते ने पकड़ ढीली की तो मौका मिलते ही तेंदुआ जान बचाकर भाग निकला.

जानकारी के अनुसार, यह मामला नासिक के निफाड़ तालुका के नंदूर मध्यमेश्वर इलाके का है. यहां गंगुर्दे बस्ती में तेंदुए और कुत्तों के बीच संघर्ष हो गया, जिसका वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ कुत्तों पर हमला करने की नीयत से आया, लेकिन यह कोशिश उसके लिए भारी पड़ गई. कुत्तों ने पलटवार करते हुए तेंदुए को घेर लिया. एक कुत्ते ने उसके मुंह को अपने जबड़े में दबोच लिया. कुत्ते ने इतनी ताकत से पकड़ बनाई कि तेंदुआ हिल तक नहीं पाया. कुत्ता उसे मुंह में दबाकर करीब 300 मीटर तक घसीट ले गया.

यहां देखें Video

यह भी पढ़ें: दिल्ली: आवारा कुत्तों का आतंक, बच्ची को 150 मीटर घसीटा, नोच-नोच कर मार डाला

इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया. तेंदुआ असहाय नजर आ रहा था. कुत्ते के जबड़े में दबा तेंदुआ स्थिर हो गया. कोई हलचल न देख कुत्ते ने पकड़ ढीली कर दी. इतने में ही तेंदुए ने जान बचाकर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी. यह घटना गंगुर्दे बस्ती के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई. तेंदुए को खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में हालात बिल्कुल विपरीत नजर आए. कुत्ते के सामने तेंदुए की हालत खराब हो गई.

---- समाप्त ----

Report: Pravin B Thakare