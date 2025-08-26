scorecardresearch
 

प्रेमी के साथ पकड़ी गई विवाहिता तो परिजनों ने पिटाई के बाद कुएं में फेंका, दोनों की मौत

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक महिला और उसके प्रेमी की परिजनों ने पिटाई की, फिर कुएं में फेंक दिया. जिससे दोनों की मौत हो गई. फिलहाल हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला के पिता, दादा और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है.

नांदेड़ में विवाहिता और उसके प्रेमी की हत्या. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक विवाहित महिला के परिवार के सदस्यों ने प्रेमी के साथ पकड़ लिया. जिसके बाद परिजनों ने दोनों की पिटाई की और फिर कुएं में फेंक दिया. जिससे दोनों की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जिसके मुताबिक घटना सोमवार दोपहर की है. महिला का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि प्रेमी की तलाश जारी है.

पुलिस ने बताया कि महिला के पिता, दादा और चाचा को हिरासत में लिया गया है और पीड़ितों की उम्र का पता लगाया जा रहा है. महिला की शादी लगभग एक साल पहले हुई थी. बोरजुन्नी गांव में रहने वाला उसका प्रेमी सोमवार को गोलेगांव गांव में उससे मिलने गया था.

उमरी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि महिला के ससुराल वालों ने उन्हें घर पर एक साथ पाकर उसके मायके वालों को बुलाया और दोनों को उनके हवाले कर दिया. जिसके बाद महिला और उसके प्रेमी की बोरजुन्नी जाते समय रास्ते में कथित तौर पर पिटाई की गई और सोमवार दोपहर करीब 2.30 बजे उमरी थाना क्षेत्र के ककराला इलाके में एक कुएं में फेंक दिया गया.

अधिकारी ने बताया कि महिला के पिता, चाचा और दादा कथित तौर पर हत्याओं में शामिल थे. बाद में महिला के पिता उमरी पुलिस थाने पहुंचे और दावा किया कि उन्होंने ही दोनों की हत्या की है. लेकिन जांच में पता चला कि महिला के चाचा और दादा भी कथित तौर पर अपराध में शामिल थे.

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि तीनों को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

