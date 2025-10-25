scorecardresearch
 

चिकोटी काटी, कोहनी मारी… मंच पर बैठे थे केंद्रीय मंत्री गडकरी, आपस में भिड़ गईं दो महिला अधिकारी

मामला नागपुर डाक मंडल से जुड़ा है, जहां पोस्ट मास्टर जनरल के पद को लेकर पहले से चल रहा विवाद सार्वजनिक हो गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे. मंच पर सुचीता जोशी को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वे वर्तमान में नागपुर का कार्यभार संभाल रही थीं. इसी दौरान शोभा मधाले भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं और जोशी के साथ मंच पर ही सोफे पर बैठ गईं.

डाक विभाग इस पूरे मामले की आंतरिक जांच करने पर विचार कर रहा है. (Photo- Screengrab)
डाक विभाग इस पूरे मामले की आंतरिक जांच करने पर विचार कर रहा है. (Photo- Screengrab)

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम के दौरान दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों के बीच हुई बहस और धक्का-मुक्की ने पूरे प्रशासनिक हलके में सनसनी फैला दी है. यह विवाद मंच पर हुआ और उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मामला नागपुर डाक मंडल से जुड़ा है, जहां पोस्ट मास्टर जनरल के पद को लेकर पहले से चल रहा विवाद सार्वजनिक हो गया. जानकारी के अनुसार, नागपुर डिवीजन की पोस्ट मास्टर जनरल शोभा मधाले का 8 सितंबर को तबादला कर्नाटक के धारवाड़ में किया गया था. उनकी जगह नई नियुक्ति होने तक नवी मुंबई की पोस्ट मास्टर जनरल सुचीता जोशी को नागपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.

हालांकि, मधाले ने अपने तबादले के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी और अदालत से उन्हें स्थगन आदेश (स्टे) मिल गया. इसी कारण दोनों अधिकारियों के बीच पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहे हैं. बताया जा रहा है कि इन मतभेदों का असर शुक्रवार को आयोजित रोजगार मेले के मंच पर दिखाई दिया.

नितिन गडकरी थे मुख्य अतिथि

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे. मंच पर सुचीता जोशी को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वे वर्तमान में नागपुर का कार्यभार संभाल रही थीं. इसी दौरान शोभा मधाले भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं और जोशी के साथ मंच पर ही सोफे पर बैठ गईं.

कोहनी से धक्का मारती दिखी अधिकारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों के बीच पहले मामूली बहस होती है, जिसके बाद स्थिति बिगड़ जाती है. शोभा मधाले, सुचीता जोशी को कोहनी से धक्का देती, चिकोटी काटती नजर आती हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने उनके हाथ को पकड़कर झटका भी दिया. यह पूरा घटनाक्रम मंच के सामने मौजूद लोगों और मीडिया कैमरों में कैद हो गया.

कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने बताया कि दोनों के बीच पहले से तनाव था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला मंत्री की मौजूदगी में इस तरह खुलकर सामने आ जाएगा. घटना के तुरंत बाद दोनों अधिकारियों को मंच से हटा दिया गया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया.

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, और लोग सरकारी अधिकारियों के इस व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं. विभागीय सूत्रों के अनुसार, डाक विभाग इस पूरे मामले की आंतरिक जांच करने पर विचार कर रहा है. वहीं, केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भी इस विवाद की रिपोर्ट तलब की है.

