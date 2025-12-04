नागपुर में 'ऑपरेशन थंडर' के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई… MD ड्रग माफिया की सड़क पर कराई परेड

नागपुर पुलिस इन दिनों ऑपरेशन थंडर अभियान के तहत शहर में नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कस रही है. इसी कार्रवाई के दौरान कमगार नगर इलाके में MD ड्रग्स की अवैध बिक्री का बड़ा मामला सामने आया. पुलिस ने छापेमारी के बाद सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली और उन्हें सड़क पर ‘रोड परेड’ के लिए बाहर निकाला. पुलिस टीम ने आरोपियों को उसी सड़क पर घुमाया, जहां से वे नशे का कारोबार चला रहे थे.

और पढ़ें

कमगार नगर में छापा, 12 लाख का माल जब्त

कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्र के कमगार नगर स्थित एक गेराज में पुलिस को लंबे समय से MD ड्रग्स की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गेराज से 83 ग्राम MD ड्रग्स, 2 लाख 53 हजार रुपये नकद, एक बाइक और एक कार बरामद की. जब्त माल की कुल कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर अहमद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: तेज रफ्तार टैंकर ने छीनी दो मासूमों की जिंदगी, शादी से लौटते वक्त नागपुर में दर्दनाक हादसा

कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपियों ने पुलिस टीम के काम में बाधा डालने की कोशिश की. इसके बाद NDPS टीम ने तीन अन्य लोगों को भी मौके से हिरासत में ले लिया. उनके खिलाफ NDPS Act सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

पुलिस की कड़ी चेतावनी, रोड परेड से दिया संदेश

पुलिस अधिकारी सतीश आढे ने बताया कि गेराज में काफी समय से MD ड्रग्स की बिक्री और तस्करी की गतिविधियां चल रही थीं. पुलिस ने गेराज और आरोपियों के घरों की तलाशी के साथ रोड परेड निकालकर इलाके में सख्त संदेश दिया कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

रोड परेड के दौरान पुलिस ने आरोपियों को कड़ी चेतावनी दी कि MD ड्रग्स जैसे खतरनाक नशे की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसे अभियानों की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

---- समाप्त ----