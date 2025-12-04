scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नागपुर में 'ऑपरेशन थंडर' के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई… MD ड्रग माफिया की सड़क पर कराई परेड

नागपुर पुलिस ने ऑपरेशन थंडर के तहत कमगार नगर में MD ड्रग्स बेचने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की. गेराज से 83 ग्राम MD, 2.53 लाख रुपये, बाइक और कार सहित 12 लाख का माल जब्त हुआ. मुख्य आरोपी समीर अहमद सहित चार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की उनके ही इलाके में सड़क पर परेड कराते हुए सख्त चेतावनी दी.

Advertisement
X
ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.(Photo: Screengrab)
ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.(Photo: Screengrab)

नागपुर पुलिस इन दिनों ऑपरेशन थंडर अभियान के तहत शहर में नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कस रही है. इसी कार्रवाई के दौरान कमगार नगर इलाके में MD ड्रग्स की अवैध बिक्री का बड़ा मामला सामने आया. पुलिस ने छापेमारी के बाद सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली और उन्हें सड़क पर ‘रोड परेड’ के लिए बाहर निकाला. पुलिस टीम ने आरोपियों को उसी सड़क पर घुमाया, जहां से वे नशे का कारोबार चला रहे थे.

कमगार नगर में छापा, 12 लाख का माल जब्त

कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्र के कमगार नगर स्थित एक गेराज में पुलिस को लंबे समय से MD ड्रग्स की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गेराज से 83 ग्राम MD ड्रग्स, 2 लाख 53 हजार रुपये नकद, एक बाइक और एक कार बरामद की. जब्त माल की कुल कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर अहमद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

shadow of man
'डेढ़ करोड़ रुपये दो वरना तुम्हारी बेटी...', पुलिस अधिकारी को फोन कर दी धमकी, फिर...  
दोनों बच्चे घर के इकलौते भाई-बहन थे.(Photo: Representational)
तेज रफ्तार टैंकर ने छीनी दो मासूमों की जान, शादी से लौटते वक्त दर्दनाक हादसा 
लाइटर नहीं देने पर युवक की हत्या. (Photo: Representational )
सिगरेट जलाने के लिए लाइटर नहीं शेयर करने पर शख्स की हत्या, दोस्त की हालत गंभीर 
Four-day agro vision agriculture exhibition inaugurated in Nagpur
नागपुर में चार दिवसीय एग्रो विजन का शुभारंभ 
नागपुर में अंतिम संस्कार के दौरान हादसा. (Photo: Representational)
चिता की परिक्रमा और शख्स की मौत… अंतिम संस्कार में जो हुआ वो दहला देगा 

यह भी पढ़ें: तेज रफ्तार टैंकर ने छीनी दो मासूमों की जिंदगी, शादी से लौटते वक्त नागपुर में दर्दनाक हादसा

कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपियों ने पुलिस टीम के काम में बाधा डालने की कोशिश की. इसके बाद NDPS टीम ने तीन अन्य लोगों को भी मौके से हिरासत में ले लिया. उनके खिलाफ NDPS Act सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

पुलिस की कड़ी चेतावनी, रोड परेड से दिया संदेश

पुलिस अधिकारी सतीश आढे ने बताया कि गेराज में काफी समय से MD ड्रग्स की बिक्री और तस्करी की गतिविधियां चल रही थीं. पुलिस ने गेराज और आरोपियों के घरों की तलाशी के साथ रोड परेड निकालकर इलाके में सख्त संदेश दिया कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

रोड परेड के दौरान पुलिस ने आरोपियों को कड़ी चेतावनी दी कि MD ड्रग्स जैसे खतरनाक नशे की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसे अभियानों की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement