तेज रफ्तार टैंकर ने छीनी दो मासूमों की जिंदगी, शादी से लौटते वक्त नागपुर में दर्दनाक हादसा

नागपुर के RBI स्क्वायर पर तेज रफ्तार टैंकर ने दो नाबालिग भाई-बहन और उनके साथ बाइक चला रहे एक परिचित को जोरदार टक्कर मार दी. घटना में 12 वर्षीय सिमरन और 11 वर्षीय रुद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 56 वर्षीय शेषनाथ सिंह गंभीर रूप से घायल हुए. पुलिस ने टैंकर चालक साहेंद्र बिन को गिरफ्तार कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

दोनों बच्चे घर के इकलौते भाई-बहन थे.(Photo: Representational)
नागपुर में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो मासूम भाई-बहन की जान चली गई और उनके साथ बाइक पर बैठा एक परिचित गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा RBI स्क्वायर के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. पुलिस के अनुसार, हादसे के समय बच्चे शादी समारोह से लौट रहे थे.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 12 वर्षीय सिमरन सिंगलधुर्पे और उसके 11 वर्षीय भाई रुद्र के रूप में हुई है. दोनों अपने परिवार के परिचित शेषनाथ सिंह जगेश्वर सिंह (56) के साथ बाइक से लौट रहे थे. शेषनाथ सिंह बच्चों को कामठी में एक शादी समारोह में लेकर गए थे और रात करीब 10:35 बजे वापस आ रहे थे.

टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर

जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल RBI स्क्वायर पहुंची, उसी समय तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों को गंभीर सिर की चोटें आईं. राहगीरों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

हादसे के बाद आरोपी टैंकर चालक साहेंदर पंचम बिन (37) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि हादसे के समय चालक नशे में था या वाहन तेज रफ्तार में था.

परिवार में मातम

इस हादसे के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया है. दोनों बच्चे घर के इकलौते भाई-बहन थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि RBI स्क्वायर पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे होते रहते हैं.

