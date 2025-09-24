scorecardresearch
 

Feedback

फिल्मों और सीरियल में काम दिलवा दूंगा... कहकर नागपुर के इवेंट ऑर्गेनाइजर ने लड़कियों से ठगे लाखों

नागपुर में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने फिल्मों और सीरियल्स में काम दिलाने का झांसा देकर कई लड़कियों को लाखों रुपये का चूना लगा दिया. आरोपी शहर में इवेंट कराता था. अब उसके खिलाफ 17 पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. आरोप है कि उसने करीब 23 लाख रुपये की ठगी की है.

Advertisement
X
फिल्मों व मॉडलिंग के नाम पर ठगी. (Photo: Screengrab)
फिल्मों व मॉडलिंग के नाम पर ठगी. (Photo: Screengrab)

नागपुर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने फिल्मों और सीरियल में काम दिलाने का झांसा देकर कई महिलाओं और लड़कियों से लाखों रुपये ऐंठ लिए. मामला सामने आने के बाद पीड़ित महिलाएं और परिवारजन पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान रुशान उर्फ काशिफ खान आरिफ खान के तौर पर हुई है. वह नागपुर के मोमिनपुरा इलाके का रहने वाला है और खुद को इवेंट ऑर्गेनाइजर बताकर पिछले कुछ सालों से शहर में काम कर रहा था. वह शहर के मॉल्स में इवेंट्स आयोजित करता था और इन्हीं इवेंट्स के जरिए युवतियों और महिलाओं से संपर्क साधता था. रुशान ने एक बार बिग बॉस फेम सना खान को भी नागपुर में एक इवेंट के लिए बुलाया था. इस वजह से कई लोगों को उस पर भरोसा हो गया और उन्होंने उसे फिल्मों और सीरियलों में रोल दिलाने के नाम पर पैसे दे दिए.

कैसे करता था ठगी?

सम्बंधित ख़बरें

फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर खींची अश्लील तस्वीरें
विदेशी फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर किया अश्लील फोटोशूट 
सांकेतिक फोटो
नामी शेयर ब्रोकर ने मॉडल को होटल में बुलाया, यौन शोषण की कोशिश 
सांकेतिक तस्वीर
फिल्मों में काम के नाम पर यौन शोषण की कोशिश, शेयर ब्रोकर के खिलाफ बढ़ाई गई धाराएं 
Tripura: Youth sentenced to 20 years in POCSO case involving abduction and rape of minor girl
फिल्मों में काम दिलाने का झांसा, नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में डायरेक्टर अरेस्ट 
Aadhaar card mandatory in Garba pavilions, alert on love jihad.
नागपुर गरबा में लव जिहाद के मामले रोकने VHP का बड़ा कदम, देखें 

पुलिस की जांच में सामने आया है कि रुशान पहले लोगों से नजदीकियां बढ़ाता था और फिर बड़े सपने दिखाता था. वह कहता था कि अगर आप 10 लाख रुपये खर्च करेंगे तो टीवी सीरियल और फिल्मों में काम मिलेगा और आगे मोटी कमाई होगी. इस चकाचौंध भरे सपने के झांसे में आकर कई महिलाएं और परिवारजन अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उसे थमा देते थे. पीड़ितों का कहना है कि आरोपी केवल पैसों की मांग ही नहीं करता था, बल्कि कभी-कभी गोल्ड तक की मांग करता था. एक महिला ने तो यहां तक आरोप लगाया कि रुशान ने उसके परिवार से 10 तोला सोना तक ठग लिया.

Advertisement

पीड़िताओं की आपबीती

इस ठगी का शिकार बनीं कई महिलाएं अब सामने आकर आरोपी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं. एक महिला ने कहा कि रुशान खान उर्फ काशिफ ने हमसे मॉडलिंग और गोवा में शो का झांसा देकर लाखों रुपये लिए. हमारे पास उसकी पेमेंट रसीदें और ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल है. महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी गांजा और ड्रग्स के कारोबार में भी शामिल है. हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि उसके झांसे में न आएं.

एक अन्य महिला ने कहा कि मैं आरोपी से नवंबर में मिली थी. उसने मेरी बेटी को फिल्म और सीरियल में काम दिलाने का वादा किया और बदले में 10 तोला सोना ले लिया. लेकिन आज तक न तो कोई काम मिला और न ही हमारा सोना वापस किया. यह बहुत बड़ा फ्रॉड है.

यह भी पढ़ें: फिल्मों में काम दिलाने लेकर आया मुंबई, नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में गुजराती फिल्म डायरेक्टर अरेस्ट

एक अन्य पीड़िता ने कहा कि उसने शो के नाम पर 75 हजार रुपये लिए, लेकिन आज तक कोई इवेंट नहीं कराया. जब हम पैसे मांगते हैं तो वह टालमटोल करता रहता है. मेरे साथ ही नहीं, कई और लोग उसके जाल में फंसे हैं.

इस मामले में नागपुर कांग्रेस कमिटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट वसीम खान भी पीड़ितों के साथ पुलिस थाने पहुंचे. उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने कई महिलाओं और परिवारों को इवेंट, मॉडलिंग और फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये और सोना ठगा है. किसी से 3 लाख रुपये, किसी से 2 लाख रुपये और किसी से 10 तोला सोना तक लिया है. पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करे.

Advertisement

पीड़ितों की शिकायत के बाद नागपुर के तहसील पुलिस थाने में आरोपी रुशान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने उसके खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है. अब तक कुल 17 पीड़ितों ने पुलिस से संपर्क किया है और लगभग 23 लाख रुपये की ठगी की बात सामने आ रही है. हालांकि पुलिस का कहना है कि पीड़ितों की संख्या और भी बढ़ सकती है. कई और लोग धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं और अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं. फिलहाल आरोपी रुशान उर्फ काशिफ फरार है. पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए टीमें गठित की हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement