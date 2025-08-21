scorecardresearch
 

Feedback

नागपुर: शातिर भोंदू बाबा गिरफ्तार, काला जादू के नाम पर महिलाओं के साथ करता था अश्लील हरकतें

नागपुर के पांचपावली पुलिस थाने में भोंदू बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है. भोंदू बाबा मालिक और मामा नाम से अपनी पहचान बताता था. जानकारी के मुताबिक आरोपी भोंदू बाबा चाय की टपरी पर बैठा रहता था. इस दौरान लोग अपनी बातें करते थे, उसी समय भोंदू बाबा लोगों से कहता कि वह उनकी समस्या का हल कर देगा. शातिर भोंदू बाबा लोगों को अपने जाल में फंसाता था और खुद को काला जादू का माहिर बताता था.

Advertisement
X
नागपुर में महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले भोंदू बाबा को पुलिस ने अऱेस्ट कर लिया (Photo: Representational)
नागपुर में महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले भोंदू बाबा को पुलिस ने अऱेस्ट कर लिया (Photo: Representational)

नागपुर पुलिस ने हबीबुल्ला मालिक उर्फ मामा उर्फ लाल बाबा उर्फ भोंदू बाबा को गिरफ्तार किया है. भोंदू बाबा खुद को काला जादू का माहिर बताकर लोगों की परेशानियों का समाधान करने का दावा करता था और महिलाओं के साथ काले जादू के नाम पर अश्लील हरकतें करता था. इतना ही नहीं, भोंदू बाबा खुद अपने अश्लील अवस्था के वीडियो भी बनाता था और महिला के साथ शेयर करता था.

नागपुर के पांचपावली पुलिस थाने में भोंदू बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है. भोंदू बाबा मालिक और मामा नाम से अपनी पहचान बताता था. जानकारी के मुताबिक आरोपी भोंदू बाबा चाय की टपरी पर बैठा रहता था. इस दौरान लोग अपनी बातें करते थे, उसी समय भोंदू बाबा लोगों से कहता कि वह उनकी समस्या का हल कर देगा. शातिर भोंदू बाबा लोगों को अपने जाल में फंसाता था और खुद को काला जादू का माहिर बताता था.

तंत्र,मंत्र के जरिए काला जादू करने की बात करने वाला भोंदू बाबा तब पकड़ा गया, जब एक महिला ने पुलिस में शिकायत की. पीड़ित महिला ने शिकायत की कि वो अपनी पारिवारिक समस्या से परेशान थी. वह भोंदू बाबा के संपर्क में आई, तो शातिर आरोपी ने काला जादू के जरिए उसकी समस्या के समाधान की बात कही, लेकिन भोंदू बाबा ने महिला के साथ अश्लील हरकत की. इतना ही नहीं, भोंदू बाबा ने रात के अंधेरे में खुद का अश्लील वीडियो बनाकर महिला को भेजा.

सम्बंधित ख़बरें

Nagpur Sex Racket
नकली ग्राहक, ऑनलाइन सौदा और पुलिस का छापा... नागपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मां-बेटे गिरफ्तार 
Nagpur Murder Case
नागपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत, AI की मदद से गिरफ्तार हुआ आरोपी ट्रक ड्राइवर  
BJP MLA Aashish Deshmukh
नागपुर: ‘हर घर तिरंगा यात्रा’ में सरकारी बाइक पर स्टंट करते दिखे BJP विधायक, पीछे बैठे थे अफसर 
Meat Shop
15 अगस्त को स्लॉटरहाउस और मांस की दुकानें रहेंगी बंद, आदेश का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन 
महिला ने 5 साल के बेटे के साथ किया सुसाइड. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: कर्ज से परेशान महिला ने 5 साल के बेटे के साथ सुसाइड किया सुसाइड 
Advertisement

घटना के बाद नागपुर के पांचपावली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर भोंदू बाबा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि भोंदू बाबा ने काला जादू के नाम पर कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement