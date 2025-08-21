नागपुर: शातिर भोंदू बाबा गिरफ्तार, काला जादू के नाम पर महिलाओं के साथ करता था अश्लील हरकतें

नागपुर पुलिस ने हबीबुल्ला मालिक उर्फ मामा उर्फ लाल बाबा उर्फ भोंदू बाबा को गिरफ्तार किया है. भोंदू बाबा खुद को काला जादू का माहिर बताकर लोगों की परेशानियों का समाधान करने का दावा करता था और महिलाओं के साथ काले जादू के नाम पर अश्लील हरकतें करता था. इतना ही नहीं, भोंदू बाबा खुद अपने अश्लील अवस्था के वीडियो भी बनाता था और महिला के साथ शेयर करता था.

नागपुर के पांचपावली पुलिस थाने में भोंदू बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है. भोंदू बाबा मालिक और मामा नाम से अपनी पहचान बताता था. जानकारी के मुताबिक आरोपी भोंदू बाबा चाय की टपरी पर बैठा रहता था. इस दौरान लोग अपनी बातें करते थे, उसी समय भोंदू बाबा लोगों से कहता कि वह उनकी समस्या का हल कर देगा. शातिर भोंदू बाबा लोगों को अपने जाल में फंसाता था और खुद को काला जादू का माहिर बताता था.

तंत्र,मंत्र के जरिए काला जादू करने की बात करने वाला भोंदू बाबा तब पकड़ा गया, जब एक महिला ने पुलिस में शिकायत की. पीड़ित महिला ने शिकायत की कि वो अपनी पारिवारिक समस्या से परेशान थी. वह भोंदू बाबा के संपर्क में आई, तो शातिर आरोपी ने काला जादू के जरिए उसकी समस्या के समाधान की बात कही, लेकिन भोंदू बाबा ने महिला के साथ अश्लील हरकत की. इतना ही नहीं, भोंदू बाबा ने रात के अंधेरे में खुद का अश्लील वीडियो बनाकर महिला को भेजा.

घटना के बाद नागपुर के पांचपावली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर भोंदू बाबा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि भोंदू बाबा ने काला जादू के नाम पर कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया है.

