नागपुर: इंजीनियर ऑनलाइन गेम्स की लत में बना चोर, ज्वेलर्स से दो ब्रेसलेट की चोरी, Video

महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन गेम की लत ने एक इंजीनियर युवक को चोर बना दिया. आरोपी युवक ने कर्ज चुकाने के दबाव में सर्राफा बाजार से दो सोने के ब्रेसलेट चोरी कर लिए. पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के मुताबिक, मामला नागपुर के इतवारी सर्राफा ओली स्थित कक्कड़ ज्वेलर्स का है. यहां 29 वर्षीय शुभम परसराम डुकरे नामक युवक ब्रेसलेट खरीदने के बहाने दुकान में पहुंचा. दुकान की सेल्स गर्ल ने उसे दो सोने के ब्रेसलेट दिखाए, जिन्हें आरोपी ने अपने हाथ में पहन लिया. थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की बात कही और कार्ड गाड़ी में होने का हवाला देकर बिना ब्रेसलेट उतारे ही दुकान से भाग गया.

दुकान मालिक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. उसके पास से चोरी किए गए दोनों सोने के ब्रेसलेट भी बरामद कर लिए गए. पूछताछ में शुभम ने खुलासा किया कि वह ऑनलाइन गेमिंग का आदी है और इस लत के चलते भारी कर्ज में डूब गया था. कर्जदारों के दबाव में उसने चोरी की योजना बनाई.

आरोपी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वर्तमान में एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत था. चार महीने पहले ही उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी निजी बैंक में काम करती है. पुलिस इंस्पेक्टर अनिल ताकसांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

