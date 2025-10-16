scorecardresearch
 

'पहली बार किया, इतना डर लग रहा था ना...', ट्रेन में उठा गर्भवती को दर्द, पास बैठे युवक ने करवा दी डिलीवरी

Mumbai woman delivers baby at railway station: राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर मेडिकल सुविधा और एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने पर सहयात्री विकास ने अपनी महिला डॉक्टर दोस्त को फोन किया और उसको गर्भवती महिला का अपडेट दिया. डॉक्टर ने वीडियो कॉल पर डिलीवरी का प्रोसेस बताया तो युवक ने डिलीवरी करा दी.

स्टेशन पर महिला यात्री ने दिया बच्चे को जन्म.(Photo:Screengrab)
स्टेशन पर महिला यात्री ने दिया बच्चे को जन्म.(Photo:Screengrab)

Mumbai Local Train: मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक महिला की डिलीवरी कराई गई. खास बात यह है कि मेडिकल सुविधाओं की कमी के बीच एक युवक ने अपनी डॉक्टर दोस्त की मदद से यह प्रसव कराया. महिला ने एक बालक को जन्म दिया है और मां-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

बीती रात करीब 12:40 बजे विकास दिलीप बेद्रे नामक युवक गोरेगांव से ट्रेन पकड़कर एयरपोर्ट जा रहे थे. राम मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में सवार एक गर्भवती महिला यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई.

विकास ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत लोकल ट्रेन की चेन पुलिंग की और ट्रेन को राम मंदिर स्टेशन पर रुकवाया. लेकिन स्टेशन पर महिला के लिए कोई मेडिकल सुविधा या एंबुलेंस उपलब्ध नहीं थी.

इस आपात हालात में विकास ने अपनी महिला डॉक्टर दोस्त डॉ. देविका देशमुख को फोन किया. डॉक्टर ने महिला की हालत जानने के बाद तुरंत वीडियो कॉल शुरू किया और डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बताया.

विकास ने डॉक्टर के बताए निर्देशों का पालन करते हुए राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर ही महिला की सकुशल डिलीवरी करवाई. देखें VIDEO:- 

फिलहाल मां और नवजात बालक दोनों ठीक हैं. इस मुश्किल समय में मदद करने वाले युवक विकास दिलीप बेद्रे और डॉक्टर देविका देशमुख के काम की जमकर सराहना हो रही है.

(इनपुट: शिवशंकर तिवारी)

---- समाप्त ----
